الهلال في مأزق.. كابوس الإصابات يهدد مشواره بالدوري السعودي

يعيش الهلال حالة من القلق قبل المرحلة الحاسمة من الموسم بعد تعرض عدد من لاعبيه لإصابات متزامنة ما يهدد جاهزية الفريق في سباق المنافسة على لقب الدوري السعودي.

ضربة قوية بغياب القائد

يمثل غياب القائد سالم الدوسري أبرز الأزمات بعد تعرضه لإصابة في الركبة، ما يشكل صدمة كبيرة للفريق في توقيت حساس من الموسم.

سلسلة إصابات تضرب الفريق

ولم تتوقف الضربات عند هذا الحد، حيث تعرض المدافع حسان تمبكتي لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب السعودي فيما يعاني التركي يوسف أكتشيشيك من إصابة في عضلات أسفل البطن.

كما غادر حمد اليامي معسكر "الأخضر" بسبب إصابة في الركبة بينما تعرض متعب الحربي لإصابة في مفصل الكاحل.

ويعاني أيضًا ناصر الدوسري من إصابة في إصبع القدم في حين يغيب لاعب الوسط الفرنسي سايمون بوابري نتيجة إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام لوكسمبورج.

موقف الهلال في جدول الترتيب

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول الدوري السعودي برصيد 64 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر النصر، ما يزيد من أهمية استعادة اللاعبين المصابين قبل المراحل الحاسمة من الموسم، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.