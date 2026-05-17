الكرملين: بوتين يبحث هاتفيًا مع نظيره الكازاخستاني جدول أعمال زيارته لأستانا

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد محادثات هاتفية مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، حول جدول الأعمال الثنائي بين الجانبين.

وذكر المكتب الإعلامي للكرملين- في بيان، بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "الرئيس الكازاخستاني أعرب عن امتنانه للجانب الروسي على حفاوة الاستقبال التي تلقاها خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو للمشاركة في عيد النصر".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا معًا التحضيرات الخاصة بزيارة الرئيس الروسي المقبلة إلى أستانا، والمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الذي سيعقد هناك أيضًا.