أكسيوس: ترامب يبحث الخيارات العسكرية ضد إيران الثلاثاء

أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد يوم الثلاثاء اجتماعا طارئا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض مع فريقه للأمن القومي، لمناقشة الخيارات العسكرية المتاحة في إطار التوترات المتصاعدة مع إيران.

وذكر الصحفي باراك رافيد، المراسل المختص بشؤون الأمن القومي في "أكسيوس"، عبر منصة "إكس"، أن "الحديث في الاجتماع سيتركز على تقييم السيناريوهات العسكرية المحتملة، في ظل استمرار الجمود الدبلوماسي مع طهران"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

و دعا ترامب، يوم الأحد، إيران إلى الإسراع في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، محذرا من أن "الوقت عامل حاسم"، في إشارة إلى تزايد الضغوط الداخلية والخارجية لإيجاد مخرج للأزمة قبل تفاقمها.