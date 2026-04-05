تحقيقات وملفات

الدوري السعودي يشتعل في الجولة 27.. ديربي ناري في الدمام بين طموح القادسية وكبرياء الاتفاق .. وصدامات مصيرية للهروب من الهبوط

تتواصل الإثارة في الدوري السعودي للمحترفين مع ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين حيث تتجه الأنظار إلى ثلاث مواجهات تحمل طابعاً تنافسياً قوياً سواء على مستوى القمة أو في صراع البقاء يتقدمها ديربي الشرقية بين الاتفاق والقادسية.

ويدخل القادسية المواجهة وهو في حالة فنية ومعنوية مميزة بعدما فرض نفسه بقوة ضمن فرق المقدمة محتلاً المركز الرابع برصيد 60 نقطة. ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه خاصة بعد العروض القوية التي قدمها في الفترة الأخيرة.

ويمتلك القادسية حلولاً هجومية متعددة تمنحه الأفضلية على الورق في ظل وجود عناصر مؤثرة في الخط الأمامي قادرة على حسم المواجهات إلى جانب خط وسط يوفر دعماً كبيراً في التحولات وصناعة الفرص.

ورغم التفوق السابق للقادسية على الاتفاق بنتيجة كبيرة في لقاء مؤجل هذا الموسم فإن حسابات الديربي تبقى مختلفة حيث يتوقع أن يظهر الاتفاق بشكل أكثر حذراً وتنظيماً لتفادي أي مفاجآت جديدة.

وأكد المدير الفني للقادسية بريندان رودجرز أن مباريات الديربي لا تحسم فقط بالجوانب الفنية بل تتطلب حضوراً ذهنياً وقتالاً داخل الملعب مشيراً إلى ضرورة تكرار الأداء القوي الذي ظهر به الفريق مؤخراً من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وعلى الجانب الآخر يعاني الاتفاق من تراجع ملحوظ في نتائجه خلال الجولات الماضية ما جعله يستقر في المركز السابع برصيد 39 نقطة. ورغم ابتعاده عن مناطق الخطر فإن الفريق يتطلع للعودة إلى سكة الانتصارات خاصة في مواجهة تحمل أهمية جماهيرية كبيرة.

ويراهن الاتفاق على عاملي الأرض والجمهور إلى جانب تقليل الأخطاء الدفاعية للخروج بنتيجة إيجابية تعيد الثقة للفريق في هذه المرحلة من الموسم.

مواجهة الهروب من الهبوط

وفي العاصمة يخوض فريق الرياض اختباراً صعباً أمام الشباب في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لأصحاب الأرض الذين يقبعون في المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة.

ويدخل الرياض اللقاء بطموح كبير لتحقيق فوز يمنحه دفعة قوية في صراع البقاء مستنداً إلى معنويات مرتفعة بعد انتصاره الأخير قبل فترة التوقف.

في المقابل يسعى الشباب إلى مواصلة تحسنه الفني والنتائجي بعدما نجح في الابتعاد نسبياً عن مراكز الخطر حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة ويطمح لتأمين موقعه بشكل أكبر في جدول الترتيب.

مواجهة خاصة بطابع إنقاذ الموسم

وفي نجران يستضيف الأخدود فريق الفتح في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين خاصة لأصحاب الأرض الذين يواجهون خطر الهبوط المباشر حيث يحتلون المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

وتحمل المباراة طابعاً خاصاً لمدرب الأخدود الذي يواجه فريقه السابق في اختبار صعب يتطلب تحقيق نتيجة إيجابية لإنعاش آمال البقاء.

أما الفتح فيدخل المواجهة بهدف الابتعاد عن مناطق الخطر إذ يحتل المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة ويأمل في استغلال وضع منافسه لتعزيز حظوظه في البقاء.

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ السفير علاء الدين زكريا برئاسة هيئة الاستعلامات

برعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعقد مركز إعداد وتطوير معلمي

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن نافع.. اليوم

ما الفرق بين الطلاق والظهار والإيلاء؟

ما الفرق بين الطلاق والظهار والإيلاء؟.. عباس شومان يوضح الأحكام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

