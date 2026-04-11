بيتسو موسيماني عبر إكس: المعاناة جزء لا يتجزأ من الرحلة

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رسالة عن رحلته مع كرة القدم، ذلك عبر حسابه الرسمي على موثع التواصل الاجتماعي.

وكتب بيتسو موسيماني عبر اكس: "قبل التقدير لابد من مواجهة عقبات، فرص ضائعة، موارد محدودة، لحظات لا تكفي فيها الموهبة وحدها وهنا تتلاشى مسارات كثيرة، ليس لغياب الإمكانات بل لقصور النظام والمعاناة جزء لا يتجزأ من الرحلة لكنها تصبح عائقاً دون هيكلية ودعم، الموهبة لا تفشل من تلقاء نفسها بل تفشل حين لا تُنَمَّى، لذلك لا يمكن ترك التنمية للصدفة".

ويُعد موسيماني أنجح مدرب في تاريخ صن داونز، بعد أن قاد الفريق للفوز بخمسة ألقاب في الدوري الجنوب أفريقي، إضافة إلى لقب دوري أبطال إفريقيا، وعدد من بطولات الكأس خلال فترة تدريبه التي امتدت ثماني سنوات.

وكانت علاقة موسيماني بالنادي قد شهدت توتراً بعد انتقاله إلى الأهلي في 2020، حيث خاض نزاعًا قضائيًا حول دفع عمولة لوكيله، انتهى في أغسطس 2025 بحكم المحكمة لصالح صن داونز.

وأصبح موسيماني بلا عمل منذ رحيله عن فريق استقلال طهران الإيراني في يناير الماضي، بعدما قرر فسخ عقده من طرف واحد، ولم يتول مسؤولية تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.