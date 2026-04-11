صنع الفارق.. ناقد رياضي يشيد بصفقة خوان بيزيرا للزمالك

أشاد الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، بأداء لاعب نادي الزمالك خوان بيزيرا، في لقاء شباب بلوزداد أمس ضمن منافسات الكونفدرالية.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك: "عايز تعرف ازاي خوان بيزيرا من أفضل اللاعبين المؤثرين الموسم الحالي في الزمالك.. بعيدا عن هدفه في مرمى شباب بلوزداد الجزائري وفوز غالي جدا خارج الأرض بيقرب الفريق من نهائي الكونفدرالية.. إلا أن اللاعب الموسم الحالي سجل 4 أهداف في الكونفدرالية بجانب مهاراته الكبيرة في صنع الفارق.. بصراحة صفقة ممتازة".

وعادت بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك إلى القاهرة اليوم السبت، قادمة من الجزائر عقب مواجهة شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد، فى إياب نصف نهائى كأس الكونفيدرالية يوم الجمعة المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد القاهرة الدولي.

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية .