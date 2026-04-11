من غير حكام ولا حظ.. الغندور يتغنى بفوز الزمالك على شباب بلوزداد

حقق نادي الزمالك فوزا غاليا على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما امس على استاد نيلسون مانديلا بالجزائر ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكتب الإعلامي خالد الغندور عبر فيسبوك: "مبروك مبروك مبروك للزمالك أبطال .. رجالة .. على قدر المسؤولية لكن مش عايزين ننسى، مبروك الفوز في الذهاب ١/صفر على الفريق الجزائري المحترم شباب بلوزداد على أرضه ووسط جمهوره الكبير يعني لسه الصعود للنهائي متوقف على جولة العودة في مصر الجمعة القادمة بإذن الله أكيد إحنا واعيين إن الفوز مهم بس الأهم مباراة العودة مش عايزين نبالغ في الفرحة كأن الصعود تم ببساطة الزمالك فاز في الشوط الأول في الجزائر، ولسه الشوط التاني في مصر".

وتابع الغندور: “في البداية حابب أشيد بجمهور الجزائر العظيم جمهور شباب بلوزداد الواعي جدا والمتحضر جدا جدا جدا عاملين داخلة ولا أروع تشجيع مثالي طوال المباراة واللقطة الماستر سين كانت في آخر ربع ساعة لما الحكم ألغى هدف التعادل بعد الرجوع للڤار الجمهور الضخم تقبّل القرار بمنتهى التحضر كان ممكن لا قدر الله لو جمهور متعصب عنيف إن الأمور توصل لمراحل مش لطيفة بس الشعب الجزائري الشقيق دايما بيثبت تحضره صحيح هو جمهور متحمس جدا بيشجع بحماس منقطع النظير جدا بيضغط على المنافس جدا لكنه جمهور متحضر جدا جدا”.

وأضاف: "من حق الزمالكاوية يفرحوا بفريقهم العظيم فريقهم الملهِم الزمالك بيمثل لجمهوره حالة البطل الحقيقي والبطل يفرق كتير عن الفايز أنت ممكن تفوز مرة اتنين عشرة بالجهد بالتوفيق بالحظ بالأخطاء التحكيمية بس مش ممكن تكون بطل لا بالحظ ولا بالأخطاء التحكيمية

البطل يعني الحلم يعني الإصرار يعني العزيمة يعني التغلب على الظروف الصعبة يعني تاريخك تاريخ مشرف كله عرق وتضحيات".

وأكمل: “اتكلمنا كتير عن الصعوبات اللي بتواجه الزمالك ويمكن الصعوبات دي هي اللي بتخلي الزمالك في نظر جماهيره بطل زيه زي أبطال الملاحم والأساطير بغض النظر عن الأسماء وعن النجوم وعن أسعارها فيه جهاز فني وطني بقيادة الرائع المخلص معتمد جمال قدر يضخ الثقة في نفوس لاعييه قدر يخليهم على قدر مسؤولية تيشيرت الزمالك التيشيرت الأبيض تيشيرت العمر أبو خطين حمر ولاعيبة رجالة كانوا على قد أحلام جماهيرهم”.

واستطرد: “صدقوني .. الفوز بالبطولات شيء رائع ومهم بس البطل الحقيقي بيكافح مش بيبخل بحبة عرق مخلص لناديه مخلص لجماهيره وزي ما بيقولوا الكنز في الرحلة فالبطولة عند الزمالكاوية في الرحلة ومش في لحظة التتويج بس يمكن لو كان طريق الزمالك طول عمره سهل وبيلاقي الدعم والمساندة ما كانش الزمالك بقى الزمالك”.

واختتم: "الكيانات العظيمة مستحيل تقف على اسم مهما كانت نجوميته عاش الزمالك مصنع الرجال منجم الأبطال ملهم الخيال حلم الأجيال امبارح درس لجيل اللاعبين الحالي في الزمالك

خبرة عظيمة إنك تلعب خارج أرضك وسط جمهور كبير محترم لا يتوقف عن التشجيع في بداية الموسم الحالي ناس كتير توقعت إن الزمالك هينهار من الديون من إيقافات القيد من رحيل نجوم لها وزنها واسمها الناس دي رغم إنهم معذورين إلا إنهم فاتهم حاجة مهمة جدا جدا وهي إن النجوم مش هي اللي بتصنع الكيانات العظيمة اللي زي الزمالك لكن الزمالك هو اللي بيصنع النجوم".