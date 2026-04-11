شوبير يوجه رسالة ونصيحة لـ مصطفى أبو زهرة.. ماذا قال؟

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لمصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد أنباء ميوله التشجيعية للزمالك أو الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: “لقيت قصة منتشرة إن مصطفى أبو زهرة زملكاوي ولا أهلاوي، مش هتفرق أنا كنت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وأهلاوي، وكان بيقعد جنبي زميلي على الترابيزة الراحل إبراهيم يوسف وأيمن يونس زملكاوية”.

وأضاف: “من حق أي حد إنه يشجع، أنا في ماتشات الأهلي بتجنن وبتنطط، ولكن على ترابيزة مجلس الإدارة والله ولا أعرف أهلي ولا أعرف زمالك، أعرف الحق والعدل”.

واختتم: “نصيحتي لأبو زهرة خف التصريحات شوية، لإنها كتيرة جدًا، وكل ما بتتكلم كتير كل ما بتغلط”.