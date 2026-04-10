مصطفى أبو زهرة يرد على الجدل: لا ألتفت للشائعات.. وكل شيء عند ربنا.. خاص

علق مصطفى أبو زهرة، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، على الجدل المثار مؤخرًا بشأن انتماءاته الكروية، والانتقادات التي طالت تصريحاته الأخيرة حول التحكيم.

وقال أبو زهرة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لا يوجد لدي أي رد على ما يتم تداوله، وكل ما يُقال لا يشغلني على الإطلاق".

وأضاف: "أنا أؤدي عملي بكل حيادية داخل اتحاد الكرة، ولا أنظر لمثل هذه الأمور، وكل شيء عند ربنا".

وتأتي هذه التصريحات في ظل حملة انتقادات طالت عضو اتحاد الكرة، عقب حديثه عن أداء لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز، بالإضافة إلى ما أُثير حول انتمائه الكروي بعد الجدل التحكيمي في مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا.