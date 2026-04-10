إيهاب الكومي: مسؤول كبير في اتحاد الكرة هنأ محمود وفا بقرار ضربة جزاء الأهلي

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، أن مسؤولا بارزا داخل اتحاد الكرة، حرص على تهنئة الحكم محمود وفا، بعد قراره بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي، مشيرًا إلى أن الخبير التحكيمي أوسكار رويز، أيد صحة القرار.



وأوضح الكومي، خلال برنامجه «الماتش» على قناة صدى البلد، أن تقرير الحكم كان العامل الحاسم في تحديد عقوبة محمد الشناوي، حيث وصف الواقعة بأنها دفع وليس ضرب، وهو ما يترتب عليه وفقًا للائحة إيقاف لمدة 4 مباريات.

وأشار إلى أن لجنة الحكام لم تعقد اجتماعها الدوري مع حكام الجولة حتى الآن، على أن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن اللجنة دعمت قرار الحكم وأشادت بتطبيقه السليم للوائح.