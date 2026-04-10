فريق من الخبراء.. الأهلي يستعد لجلسة الاستماع باتحاد الكرة

يستعد مسئولو النادي الأهلي، لعقد لجلسه الاستماع التي سيعقدها اتحاد الكرة في الثانية عشر من ظهر بعد غد الأحد بحضور وفد من الأهلي للاستماع لما دار بين الحكم وحكام تقنية الفيديو في مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا الثلاثاء الماضي.

وأكد مصدر في الأهلي، أن إدارة النادي تُجهّز خلال الساعات الحالية فريقا قانونيا يضم تخصصات مختلفة لحضور جلسة الاستماع المُرتقبة من أجل الإنصات الجيد لما دار في المحادثة بين حكم الفار محمود عاشور وحكم الساحة محمود وفا.

واكمل المصدر أن إدارة الأهلي تعمل حالياً على تجهيز مستشار قانوني وإخصائي تقنية الأصوات بجانب حكم دولي سابق ويرغب الأهلي في تواجد حكم دولي حتى يكون على دراية بأي مصطلحات كروية قد تتردد بين الحكام خلال مثل هذه المحادثات.