مانويل جوزيه يحتفل بعيد ميلاده الـ 80 بقميص الأهلي

تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدرب الأهلي السابق مانويل جوزيه، يحتفل بعيد ميلاده الـ ٨٠ رفقة زوجته ونجله وأحفاده.

وظهر قميص النادي الأهلي في احتفال مانويل جوزيه بعيد ميلاده.

من جانب آخر، كان المدير الفني البرتغالي الشهير مانويل جوزيه، أحد أبرز المدربين في تاريخ النادي الأهلي، أثار الكثير من الجدل بعدما فتح خزائن أسراره حول تجربته مع الفريق المصري، وذلك خلال حوار موسع مع صحيفة "Maisfutebol" البرتغالية.

وكشف المدير الفني الأسطوري للنادي الأهلي، مانويل جوزيه، عن جانب خفي من رحلته الأولى في مصر، وعن العديد من المواقف التي مر بها منذ وصوله إلى القاهرة وحتى رحيله.

استعاد جوزيه ذكرياته مع أول يوم له في مصر، قائلاً: وصلت إلى القاهرة لمتابعة نهائي كأس مصر؛ كجزء من ترتيبات توقيع عقدي مع الأهلي، وكانت الأجواء شديدة الحرارة، والمباراة امتدت لوقت إضافي حتى شعرت بالنعاس، وخلال المشاهدة بدأت أردد لنفسي: يا مانويل أنت غبي، اهرب، لكنني التزمت بوعدي".