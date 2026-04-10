أحظى بثقه كاملة.. سلوت يتحدث عن حقيقة رحيله عن ليفربول

أكد الهولندي آرني سلوت أنه يحظى بدعم كامل من إدارة ليفربول مشددا إنه يشعر بثقة كبيرة من الملاك، إلى جانب المدير الرياضي ريتشارد هيوز ومايكل إدواردز، مشيداً أيضاً بمساندة الجماهير، رغم تراجع النتائج في بعض المباريات. وأشار إلى أن مشجعي ليفربول واصلوا دعم الفريق حتى بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان، مؤكداً أن هذا الدعم يمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة في هذه المرحلة.

وتحدث المدرب الهولندي عن جدول المباريات المقبلة، موضحاً أن الفريق لم يضع نفسه في أفضل وضع ممكن، لكنه لا يزال في المنافسة على أكثر من جبهة، مع تبقي سبع مباريات حاسمة في الدوري، إضافة إلى الاستمرار في دوري أبطال أوروبا، مشدداً على أهمية تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص مواجهة ليفربول ضد فولهام، أشار سلوت إلى أن مباراة باريس سان جيرمان رغم الخسارة كانت اختباراً قوياً أمام أحد أبرز فرق أوروبا، معتبراً أنها كشفت للفريق مستوى المنافسة المطلوبة في دوري الأبطال. وأضاف أن ليفربول بحاجة لتقديم أداء أكثر تنافسية في الفترة القادمة، مع إمكانية إجراء تغييرات في التشكيل بسبب ضغط المباريات وعدم جاهزية بعض اللاعبين.

وتطرق آرني سلوت إلى حالة اللاعبين، موضحاً أن الحارس أليسون بيكر لن يكون متاحاً للمباراة رغم محاولاته للعودة، في حين أشاد بعودة اللاعب ألكسندر إيزاك، مؤكداً أنه مهاجم مهم قادر على حل مشكلة إهدار الفرص، مع تمنياته باستعادة مستواه الكامل سريعاً بعد فترة غياب.

كما أشار إلى أن الفريق يمر بفترة أفضل من حيث الجاهزية مقارنة بأوقات سابقة خلال الموسم، رغم استمرار بعض الغيابات والإصابات، وعلى رأسها برادلي وليوني وإندو، إضافة إلى شكوك حول جاهزية جوميز وفريمبونج قبل مباراة الغد.

وأشاد سلوت بفريق فولهام ومدربه، مؤكداً أنهم يمتلكون هوية واضحة واستقراراً فنياً منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن مواجهاتهم السابقة كانت صعبة ومليئة بالتقلبات، وهو ما يتطلب تركيزاً كبيراً من فريقه لتفادي تكرار نفس الأخطاء.

واختتم سلوت تصريحاته بالتطرق إلى احتجاجات الجماهير على أسعار التذاكر، مؤكداً أن ملعب أنفيلد يظل عاملاً مؤثراً وداعماً للفريق، وأن دعم الجماهير كان ولا يزال جزءاً أساسياً من قوة ليفربول، معرباً عن أمله في استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.