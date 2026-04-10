حكام مباريات يوم الجمعة في ختام الجولة 29 لدوري المحترفين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات غد الجمعة في ختام منافسات الجولة 29 من مسابقة دوري القسم الثاني (أ)، المعروف بدوري المحترفين والذي يشهد 3 مواجهات.

وقد جاءت اختيارات المواعيد والملاعب والحكام ومقيمي الحكام والمراقبين على النحو التالي:

- القناة × بلدية المحلة (3.00 عصراً ـ ملعب القناة القديم): مصطفى الشهدي (حكماً للساحة) ’ مصطفى صلاح وإسلام اللبيني (مساعدين) ’ محمد عزيز (حكماً رابعاً) ’ أحمد العدوي (مقيماً للحكام) ’ صابر الشوادفي (مراقباً للمباراة).

- الترسانة × راية (3.00 عصراً ـ ملعب حسن الشاذلي): الدولي حماة القلاوي (حكماً للساحة) ’ فرج السيد حسن وعبد الرحمن محمود (مساعدين) ’ حسن محمد (حكماً رابعاً) ’ حامد عبد الله (مقيماً للحكام) ’ سمير سعد (مراقباً للمباراة).

- لافيينا × المنصورة (3.00 عصراً ـ ملعب الأسيوطي سبورت): إبراهيم محجوب (حكماً للساحة) ’ شريف عبد الحكيم ومحمد مجاهد (مساعدين) ’ عمر شلبي (حكماً رابعاً) ’ أحمد جمال (مقيماً للحكام) ’ شوقي الجبالي (مراقباً).