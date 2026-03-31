اليوم.. 4 مواجهات قوية بدوري المحترفين لكرة اليد

تقام اليوم، الثلاثاء، العديد من المواجهات القوية ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين المصري لكرة اليد للرجال، حيث تنطلق المباريات بلقاء يجمع بين الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة الثالثة عصرًا على صالة النادي الأهلي، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد نقاط المباراة، خاصة في ظل قوة المنافسة بين فرق الدوري هذا الموسم.



وتتواصل اللقاءات في توقيت موحد عند الساعة الخامسة مساءً، حيث يلتقي الزمالك مع الجزيرة علي صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة في مباراة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا، فيما يواجه البنك الأهلي نظيره سموحة في مواجهة متكافئة نسبيًا، بينما يصطدم سبورتنج بفريق الشمس.

تأتي هذه المباريات في ظل سعي جميع الفرق لتحسين مواقعها في جدول الترتيب مع اقتراب المراحل الحاسمة من عمر المسابقة، حيث تمثل كل نقطة أهمية كبيرة في تحديد ملامح المنافسة سواء على صدارة الدوري أو مراكز الوسط، ما يزيد من قوة وإثارة مواجهات اليوم.