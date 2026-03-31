الاتحاد الدولي للسلاح ينفي شائعات استبعاد اللعبة من الأولمبياد

نفى الاتحاد الدولي للسلاح صحة ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود أزمات مع اللجنة الأولمبية الدولية، أو وجود نية لاستبعاد رياضة السلاح من البرنامج الأولمبي.

وجاء ذلك خلال بيان رسمي أصدره الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الحسيني، عقب اجتماعه مع لجنة اللاعبين، في إطار مناقشة الخطة الاستراتيجية وتعزيز سبل التعاون المشترك، حيث أشار إلى رصد انتشار معلومات مغلوطة.

وأكد الاتحاد الدولي للسلاح أنه لم يتلق أي مراسلات، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي، من اللجنة الأولمبية الدولية تتعلق بوجود أي مخاوف أو ملاحظات، كما شدد على عدم وجود أي نقاشات بشأن استبعاد اللعبة من دورة الألعاب الأولمبية أو سحب الاعتراف بالاتحاد.

وأوضح البيان أن تداول مثل هذه الشائعات يُعد أمرًا غير مسؤول، لما له من تأثير سلبي على استقرار اللعبة وسمعة الاتحاد، مؤكدًا أنه سيتعامل بحزم مع أي محاولات للإضرار بمصالح مجتمع السلاح.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على التزامه الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة، واستمرار التعاون والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية بما يخدم تطوير رياضة السلاح عالميًا.