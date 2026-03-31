طوارئ في الكاراتيه استعدادا لبطولة شمال أفريقيا

يشهد الاتحاد المصري للكاراتيه حالة طوارئ استعدادا لاستضافة منافسات بطولة شمال أفريقيا خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.



ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة قوية من لاعبي ولاعبات مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، يمثلون مختلف الأندية والهيئات الرياضية، في منافسات مرتقبة تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الكاراتيه في المنطقة، وتوفر فرصة مهمة للاحتكاك الفني وتبادل الخبرات بين اللاعبين.

وأكد محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد، أن استضافة مصر لهذه البطولة تأتي في ظل المكانة المتميزة التي تحتلها على خريطة تنظيم البطولات القارية والدولية، بفضل ما تمتلكه من منشآت رياضية حديثة وخبرات تنظيمية كبيرة، إلى جانب النجاحات المتتالية في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى.

وقال إن البطولة تعكس رؤية الاتحاد المصري للكاراتيه، والتي تستهدف مواصلة تطوير منظومة العمل الفني والإداري، والارتقاء بمستوى اللاعبين والمدربين والحكام، إلى جانب تعزيز التعاون الرياضي مع دول القارة الأفريقية، وإتاحة فرص أكبر للاحتكاك القاري بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف الدهراوي أن بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه تعد محطة مهمة في أجندة البطولات الأفريقية، حيث تمثل منصة لتعزيز روح المنافسة بين أبطال القارة، واكتشاف المواهب الواعدة، في إطار الدور الريادي الذي تلعبه مصر في دعم وتطوير رياضة الكاراتيه على المستويين الأفريقي والدولي.

وأسند اتحاد الكاراتيه إدارة بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه إلى خليفة السيد، عضو مجلس الإدارة.