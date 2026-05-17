حفيظ دراجي يُشيد بدموع جماهير الزمالك والروح الرياضية بعد نهائي الكونفدرالية | صور

علق المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي علي حالة الحزن التي سيطرت على لاعبي نادي الزمالك والجماهير البيضاء، عقب الهزيمة أمس على يد فريق اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية.



وقال حفيظ دراجي عبر حسابه بموقع اكس :"دموع لاعبي ومشجعي نادي الزمالك بعد خسارة لقب كأس الكونفدرالية كانت مؤثرة للغاية، وعكست حجم الحب والعشق والانتماء الكبير لهذا النادي العريق".

وأضافت :"كما أن تعاطف اللاعبين الجزائريين مع نظرائهم المصريين عقب نهاية اللقاء جسّد أسمى معاني الاحترام والتقدير، وأبرز الروح الرياضية العالية التي سادت أطوار المباراة منذ بدايتها إلى غاية سلسلة ركلات الترجيح".

واختتم “دراجي” :"كرة القدم تبقى منافسة فوق الميدان، لكنها أيضًا رسالة أخوة ومحبة تجمع الشعوب قبل الأندية".

وتوّج اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على نادي الزمالك بركلات الترجيح 8-7 في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد القاهرة الدولي

ونجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وشهدت الدقيقة الـ 15 هدفا ملغيا للزمالك بداعي التسلل على عدي الدباغ

ونجح المهدي سليمان في إنقاذ الزمالك من هدف محقق أمام اتحاد العاصمة فى الدقيقة 18 من عمر مباراة.