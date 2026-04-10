«أهلي 2011» يواجه «زد» اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2011 اليوم الجمعة خارج ملعبه مع زد، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب في بطولة الجمهورية.

ويدخل فريق أهلي 2011 المباراة بعد تتويجه رسميًا بلقب بطولة الجمهورية، عقب فوزه خارج ملعبه في الجولة الماصية على الاتحاد السكندري، ووصول رصيده إلى 57 نقطة.

وجمع فريق أهلي 2011 نقاطه من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 3 مباريات، وخسارة مباراتين، حيث فاز في المرحلة الأولى على موردن سبورت 2 - 0 ، وعلى فاركو 7 - 0، وعلى غزل المحلة 5 - 1.

وتعادل النادي الأهلي مع بيراميدز سلبيًا، ومع إنبي 1 - 1، ومع سيراميكا 2 - 2، وفاز على حرس الحدود 3 - 0، وعلى الزمالك 3 - 0، وعلى كهرباء الإسماعيلية 1 - صفر، وعلى الاتحاد السكندري 6 - 0، وعلى بتروجت 2 - 1، وعلى الإسماعيلي 2 - 1، وعلى طلائع الجيش 5 - 1، وعلى وادي دجلة 3 - 0، وخسر أمام البنك الأهلي 0 - 1.

وفاز على الجونة 1 - 0، وعلى سموحة 3 - 0، وعلى زد 3 - 1، وعلى المقاولون العرب 2 - 0، وفي المرحلة الثانية فاز على سيراميكا 1 - 0، وخسر أمام إنبي 3 - 4.

وحقق الأهلي فوزا على البنك الأهلي 4 - 1، وعلى الاتحاد السكندري 1 - 0، مسجلًا 60 هدفًا، مقابل 14 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2011 كلا من محمد رجب مديرًا فنيًا، وإبراهيم يوسف مدربًا عامًا، ومصطفى محمود مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.