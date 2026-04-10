الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

«أهلي 2011» يواجه «زد» اليوم في بطولة الجمهورية

النادي الأهلي
النادي الأهلي
القسم الرياضي

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2011 اليوم الجمعة خارج ملعبه مع زد، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب في بطولة الجمهورية.

ويدخل فريق أهلي 2011 المباراة بعد تتويجه رسميًا بلقب بطولة الجمهورية، عقب فوزه خارج ملعبه في الجولة الماصية على الاتحاد السكندري، ووصول رصيده إلى 57 نقطة.

وجمع فريق أهلي 2011 نقاطه من الفوز في 18 مباراة والتعادل في 3 مباريات، وخسارة مباراتين، حيث فاز في المرحلة الأولى على موردن سبورت 2 - 0 ، وعلى فاركو 7 - 0، وعلى غزل المحلة 5 - 1.

وتعادل النادي الأهلي مع بيراميدز سلبيًا، ومع إنبي 1 - 1، ومع سيراميكا 2 - 2، وفاز على حرس الحدود 3 - 0، وعلى الزمالك 3 - 0، وعلى كهرباء الإسماعيلية 1 - صفر، وعلى الاتحاد السكندري 6 - 0، وعلى بتروجت 2 - 1، وعلى الإسماعيلي 2 - 1، وعلى طلائع الجيش 5 - 1، وعلى وادي دجلة 3 - 0، وخسر أمام البنك الأهلي 0 - 1.

وفاز على الجونة 1 - 0، وعلى سموحة 3 - 0، وعلى زد 3 - 1، وعلى المقاولون العرب 2 - 0، وفي المرحلة الثانية فاز على سيراميكا 1 - 0، وخسر أمام إنبي 3 - 4.

وحقق الأهلي فوزا على البنك الأهلي 4 - 1، وعلى الاتحاد السكندري 1 - 0، مسجلًا 60 هدفًا، مقابل 14 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2011 كلا من محمد رجب مديرًا فنيًا، وإبراهيم يوسف مدربًا عامًا، ومصطفى محمود مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد فوزي إخصائي التدليك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

امام عاشور

تطورات جديدة في ملف إمام عاشور.. والأهلي يقترب من الحسم

وزير الدفاع الباكستاني

وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل دولة سرطانية.. ومن أنشأها يحترق في جهنم

كأس العالم 2026

فيفا يعلن حكام مونديال 2026 .. مشاركة عربية مميزة وحضور مصري

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

احمد عبد القادر

أمير هشام: لاعب الأهلي أولى صفقات الزمالك الصيفية

ترشيحاتنا

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

سجق

طريقة عمل السجق بالبصل والطماطم في المنزل.. وصفة سهلة بطعم شرقي مميز

باحثة ووالدها

بكاء وفرحة .. باحثة أزهرية تُهدي الدكتوراه لوالدها في مشهد إنساني مؤثر

بالصور

إطلالة ساحرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد