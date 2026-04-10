الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

يضع النادي الأهلي لمساته الأخيرة على تحضيراته لمباراته المرتقبة أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب وتقليص الفارق مع المتصدر.

المران الختامي بقيادة ييس توروب

يخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش، تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، حيث يركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والخططية الخاصة بالمباراة. ويحرص توروب على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بأفضل شكل ممكن، في ظل أهمية اللقاء وصعوبته.

محاضرة فنية لشرح خطة المباراة

يعقد المدير الفني محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، من أجل شرح نقاط القوة والضعف في فريق سموحة، والتأكيد على التعليمات الفنية المطلوبة خلال اللقاء. كما يسعى لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، لضمان تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

إعلان القائمة والدخول في معسكر مغلق

بعد انتهاء المران، يعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين المختارين لخوض المباراة، على أن يدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق، بهدف زيادة التركيز وتهيئة الأجواء المناسبة قبل المواجهة المرتقبة.

موعد المباراة وموقف الفريقين في جدول الترتيب

تقام المباراة بين الأهلي وسموحة مساء السبت 11 أبريل، في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي. ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 41 نقطة من 21 مباراة، بفارق خمس نقاط عن الصدارة التي يتواجد فيها نادي الزمالك، ما يزيد من أهمية اللقاء في سباق المنافسة على اللقب