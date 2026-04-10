الإشراف العام
محافظات

كلب البحر الأسواني يتصدر مائدة شم النسيم

محمد عبد الفتاح

مع قرب أعياد الربيع وشم النسيم ، نلقى الضوء على " الفسيخ الأسوانى" ، والذى تشتهر به أسوان ، ويشهد إقبال ملحوظ من كافة محافظات الجمهورية، والزائرين من الأفواج السياحية .

وتعتبر الأسماك المملحة "الفسيخ الأسواني" الأبرز والأهم على الموائد فى أعياد الربيع "شم النسيم" بإعتباره من المأكولات التاريخية والفرعونية والمتوارثة من المصريين القدماء ومازالت مستمرة حتى الآن.

ويعد الفسيخ الأسواني من الوجبات المفضلة للأهالي طول السنة مسلمين وأقباط، حيث يعتبر أكله ميزة لعلاج نزلات البرد، بجانب أنه هناك بعض الأهالي بمحافظات الصعيد وتتمثل في أسوان وقنا وسوهاج، لديهم عادة تناولها كل يوم جمعة من الأسبوع.

وشهدت محال الفسيخ بالسوق السياحى إقبالاً من توافد أهالى المحافظة والمحافظات المجاورة على شراء الفسيخ بأنواعه وأحجامه المختلفة .

وقال محمد يوسف صاحب أحد محال الفسيخ بأسوان بأنه من المعروف بالتزامن مع موسم شم النسيم خلال كل عام يتوافد العديد من الأهالي لشراء الفسيخ والرنجة والملوحة، نظراً لأنها الأكلة الفرعونية المفضلة لديهم خلال هذا الموسم.

ومن أبرز أنواع الفسيخ الأسواني هى: الراية، وسمكة "كلب البحر" وتعرف باسم “الكلابى” وأطلق عليها هذا الأسم نظراً لأن موجود لديها أسنان كبيرة وتتغذى على الأسماك الحية بعكس غيرها من أنواع الأسماك الذين يتغذون على الحشائش، وهي متعددة الأحجام منها الصغير والوسط والكبير.

وأن الفسيخ الأسوانى مشهور بجودته ومذاقه الجميل، وأبرز أنواع الفسيخ الأسوانى، هو سمكة كلب البحر المنزوعة الأحشاء والتى يتم اصطيادها من بحيرة ناصر بالماء العذب.

وأضاف أن محلات بيع الفسيخ يوجد بها مختلف أنواع الفسيخ والرنجة والملوحة الأسوانى المميزة، وبأحجامها المختلفة التى تكفى لأسرة صغيرة وكبيرة، ومنها الجاهز أيضاً الذى يتم تناوله مباشرة بعد إضافة ليمون وطحينة .

وتعتمد صناعة الفسيخ الأسوانى بشكل أساسى على الأسماك التى يتم صيدها من بحيرة ناصر، والتى تتميز بمياهها العذبة ونقاء بيئتها، ما ينعكس على جودة الأسماك المستخدمة فى التمليح .

وأن الفسيخ الأسوانى يتمتع بسمعة طيبة بفضل جودته العالية ومذاقه المميز، وأن سمكة "كلب البحر" تُعد من أبرز الأنواع التى يقبل عليها المواطنون بعد تنظيفها من الأحشاء وتمليحها بطرق تقليدية 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

