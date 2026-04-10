أخبار أسوان| الاحتفال بيوم اليتيم.. ملتقى للسياحة الرياضية.. ولقاءات جماهيرية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 9/4/2026 أحداث متنوعة.

وسط أجواء من تحويل الدموع لفرحة ، ورسم البسمة على وجوه البسطاء ، استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاؤه الجماهيرى مع المواطنين، والذى يتم عقده مرتين أسبوعياً للاستماع للمطالب والهموم والمشاكل والشكاوى بشكل منفرد لكل مواطن حفاظاً على سرية العرض ، فى مصارحة وشفافية كاملة .

واصل رؤساء المراكز والمدن تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين ، وذلك على غرار اللقاءات الأسبوعية التى يعقدها المحافظ بهدف الإستماع المباشر للمطالب والشكاوى ، والعمل على إيجاد حلول فورية وعاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .



حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للإطمئنان على تطبيق مبادرة تخفيض أسعار اللحوم ، والتى تم تنفيذها بالتعاون مع شعبة الجزارين ، حيث تم خفض سعر الكيلو ليصل إلى 380 جنيه ، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جولاته الميدانية الصباحية داخل أسواق مدينة أسوان، وذلك للتأكد من توافر السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة، ومتابعة الالتزام بالأسعار العادلة بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والتاجر، ويحد من أى ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة فى الأسعار.



جهود متنوعة

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد وزارة التنمية المحلية ، وذلك فى إطار تعزيز جهود الدولة لدعم هذا القطاع ، ومناقشة التحديات التى تعوق تنفيذها على أرض الواقع ، والعمل على وضع حلول عملية ومستدامة لتذليل هذه المعوقات بشكل علمى ومحكم وبأفكار مبتكرة خارج الصندوق .

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء موسع مع مسئول هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية التابع لوزارة الاتصالات ، وبمشاركة متميزة لمديرى ومسئولى عدد 10 شركات ناشئة تعمل فى مجالات إستثمارية متنوعة .

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على حضور فعاليات إحتفالات المحافظة بيوم اليتيم وسط مشاركة 200 طفل وطفلة.



التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمهندس يسرى عبد الرازق الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة الوطنية لإستثمارات الأوقاف وذلك فى ظل جهود الدولة لتعزيز الشراكات المؤسسية ودفع عجلة التنمية المستدامة.



شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات الملتقى الدولى الخامس للسياحة الرياضية ، والذى أقيم تحت عنوان " التمويل والإستثمار فى صناعة الرياضة والسياحة آفاق وتحديات ".

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد مجلس نقابة المهندسين الفرعية برئاسة المهندس خالد سعيد رئيس النقابة ، وذلك فى إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك والإستفادة من الخبرات الهندسية لدعم مسيرة التنمية بالمحافظة ، وبحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ .



