محافظ أسوان يوجه بتكثيف الحملات التموينية والرقابية

واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جولاته الميدانية الصباحية داخل أسواق مدينة أسوان، وذلك للتأكد من توافر السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة، ومتابعة الالتزام بالأسعار العادلة بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والتاجر، ويحد من أى ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة فى الأسعار.

وأكد محافظ أسوان، خلال جولته، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماماً كبيراً بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وهو ما يتطلب تكاتف جميع الجهات التنفيذية والرقابية لتحقيق هذا الهدف الحيوى.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق بين مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، مع التواجد الميدانى المستمر داخل الأسواق لمتابعة حركة البيع والشراء وضبط الأسعار أولاً بأول.

جولة ميدانية

ووجه المهندس عمرو لاشين بمراجعة سلاسل الإمداد والتأكد من عدم وجود حلقات وسيطة تتسبب فى رفع الأسعار، مع إحكام الرقابة على منافذ البيع المختلفة، مع متابعة أسعار السلع الاستراتيجية يومياً، خاصة الخضراوات سريعة التداول مثل الطماطم، والتأكد من عرضها بأسعار عادلة داخل الشوادر والأسواق الرسمية.

وشدد على ضرورة التعامل الفورى مع أى شكاوى للمواطنين، وتفعيل قنوات التواصل المباشر لتلقى البلاغات ورصد أى مخالفات فى حينها.

وأكد عمرو لاشين عدم التهاون فى مواجهة جشع بعض التجار أو أى محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مع اتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى الغلق، وهو ما يتوازى مع استمرار الجولات المفاجئة لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الانضباط الكامل فى منظومة الأسعار، والتأكيد على أن العمل الميدانى هو السبيل الأمثل لرصد الواقع على الأرض، وتواصل هذه الجولات بشكل يومى لضمان توفير السلع بجودة مناسبة وأسعار فى متناول جميع المواطنين.

ووجه محافظ أسوان برفع أى إشغالات أو تعديات على حرم الطريق داخل الأسواق، وإلزام أصحاب المحال التجارية بخطوط التنظيم لتحقيق السيولة المطلوبة، مكلفاً مديرية التموين بالدفع بسيارات توزيع أسطوانات البوتاجاز لبعض المناطق السكنية، والإشراف على عملية التوزيع بالأسعار المقررة.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الإستماع لمطالب وشكاوى المواطنين الذين التقى بهم أثناء الجولة الميدانية، ووجه المسئولين بسرعة التدخل لوضع الحلول الفورية والعاجلة لها وتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.