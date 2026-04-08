محافظات

محافظ أسوان يواصل لقاءاته مع أعضاء مجلس النواب لمتابعة مطالب المواطنين

جانب من اللقاء

محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، سلسلة لقاءاته الدورية مع أعضاء السلطة التشريعية ، حيث عقد لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس النواب وهم النائب جابر أبو خليل ، والنائب هلال الدندراوى، والنائبة منى شاكر ، وذلك لبحث أبرز القضايا والملفات الخدمية والتنموية على مستوى المحافظة .

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين والإستجابة الفورية لإحتياجاتهم. 

وخلال اللقاء أكد محافظ أسوان أن هذه اللقاءات تأتى فى إطار التنسيق المستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بضرورة تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين بشكل مباشر ومن خلال ممثليهم تحت قبة البرلمان ، والعمل على رصد الإحتياجات والمشكلات على أرض الواقع ، ومناقشة مختلف القضايا والطلبات الجماهيرية ، والعمل على وضع حلول عاجلة وفورية للتحديات القائمة وفق القوانين والقواعد المنظمة من خلال تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء البرلمان بما يسهم فى دعم جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

كما أشاد محافظ أسوان بالدور الذى يقوم به أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وما يبذلونه من جهود ملموسة فى دعم خطط التنمية داخل المحافظة ، مؤكدًا أن هذا التعاون والتنسيق المشترك يسهم بشكل مباشر فى تعزيز فعالية المشروعات التنموية والخدمية بما يدعم استكمال مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات التى تعود بالنفع على أهالى محافظة أسوان .

جهود متنوعة 

من جانبهم أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم لحسن الإستقبال والتعاون المستمر من جانب محافظ أسوان ، مثمنين سرعة إستجابته فى توجيه الأجهزة التنفيذية على مختلف المستويات والمديريات الخدمية للتعامل الفورى مع الطلبات والمقترحات المقدمة من أعضاء البرلمان والمواطنين .

كما أشاد النواب بآلية العمل المطبقة داخل ديوان عام المحافظة ، والتى تقوم على متابعة طلبات النواب من خلال المتابعة بإدارة الإتصال السياسى ، إلى جانب التنسيق المستمر مع مكاتب النواب لمتابعة الطلبات ميدانياً عبر مندوبيهم ، وهو ما يسهم فى تحقيق سرعة الإستجابة ودقة المتابعة لكافة القضايا المطروحة على المستويين التنفيذى والشعبى. 

وفى ختام اللقاء، تم الإتفاق على التوسع فى تنظيم اللقاءات الجماهيرية لتشمل مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة ، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين والإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم على أرض الواقع ، كما تم التأكيد على إستمرار عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ كل يوم أربعاء، إلى جانب لقاءات المواطنين الأسبوعية التى تعقد يومى الأحد والأربعاء، فى إطار نهج مؤسسى يعكس حرص المحافظة على تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لخدمة أهالى أسوان .

