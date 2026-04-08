محافظ أسوان يتابع ميدانياً أعمال إصلاح الكسر بخط الصرف الصحى بحى العقاد

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتفقد موقع الكسر المفاجئ بخط الصرف الصحى قطر 9 بوصة بمنطقة حى العقاد للوقوف على حجم المشكلة على أرض الواقع ، وضمان سرعة إحتوائها دون التأثير على المواطنين ، ضمن المتابعة الميدانية الدقيقة وسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة .

ووجه المحافظ إلى الدفع الفورى بفرق الصيانة المتخصصة ، والبدء فى تنفيذ أعمال الإصلاح بشكل عاجل دون اللجوء إلى قطع مياه الشرب عن الأهالى ، خاصة فى ظل محدودية الكسر ، مكلفاً بتكثيف أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الصرف بالطريق بإستخدام سيارات الشركة ، للحفاظ على السيولة المرورية ومنع أى آثار سلبية على البيئة المحيطة .

جهود متنوعة

وكلف محافظ أسوان بالمتابعة اللحظية لسير الأعمال ميدانياً لضمان الإنتهاء من الإصلاح فى أسرع وقت ممكن ، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها ، مع التعامل الفورى مع الكسر وفقاً لأعلى معايير الكفاءة الفنية ، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل التداعيات الناتجة عن الكسر ، وإستمرار رفع درجة الإستعداد والتأهب بكافة قطاعات المرافق ، والتعامل الفورى مع أى أعطال أو بلاغات طارئة بما يحقق الحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .