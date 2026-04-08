أسوان.. تسلم المتميزين ببرامج صيانة المحمول جوائز من برنامح الأغذية العالمى

قامت مديرية العمل بتسليم المتميزين ببرامج صيانة المحمول وعددهم ١٧ متدرب جوائز عينية مقدمة من برنامح الأغذية العالمى وذلك تنفيذاً لتكليفات حسن رداد وزير العمل ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وكلف محافظ أسوان بقيام اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بحضور حفل تسليم الجوائز العينية ، وذلك بحضور محمود عيسى وكيل مديرية العمل ، والذى أوضح بأنه تم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى .

تنفيذ ١٣ برنامج تدريبى بمركز تدريب مهنى المحمودية وتخريج ٢٤٤ متدرب على مختلف المهن منها صيانة المحمول ، والطاقة الشمسية ، وصيانة الحاسب الآلى ، والتسويق الإلكترونى ، والملابس الجاهزة ، والتطريز اليدوى .

وأشار محمود عيسى إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار البروتوكول المنعقد بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى ، وتهدف هذه البرامج إلى تحسين الوضع الإقتصادى لدى شباب الخريجين بتأهليهم وتنميه مهاراتهم الذاتية والمهنية ليكونوا قادرين على الدخول إلى سوق العمل وإقامة مشروعات صغيرة تعمل على تحسين المستوي المعيشى لهم .