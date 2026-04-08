تدخل عاجل من محافظ أسوان.. الدفع بسيارات سرفيس إضافية لنقل طلاب الجامعة

فى ظل المتابعة الميدانية الدقيقة لحركة الشارع الأسوانى ، تدخل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بشكل عاجل عقب رصده تكدساً ملحوظاً للطلاب بطريق السادات ، نتيجة زيادة الإقبال على وسائل النقل ، وخاصة فى اتجاه كليات جامعة أسوان بمناطق صحارى ومدينة أسوان الجديدة .

وأصدر المحافظ توجيهاته الفورية إلى الجهات المعنية بسرعة الدفع بسيارات سرفيس إضافية ، مع إعادة توزيعها جغرافياً لتغطية المناطق الأكثر كثافة بما يحقق السيولة المرورية ويمنع تكرار التكدسات ، مع ضمان وصول الطلاب إلى مقار دراستهم فى المواعيد المحددة ، والتواصل على رقم الواتس آب (01507675849) التابع لإدارة المواقف للإبلاغ عن أى شكاوى أو تجاوزات من السائقين.

تدخل عاجل

وكلف محافظ أسوان إدارة المرور لتكثيف التواجد الميدانى بطريق السادات والمناطق المحيطة لضبط حركة السير، والدفع بسيارات سرفيس إضافية بشكل فورى لتقليل زمن الانتظار وتحقيق الإنسيابية، مع إعادة تنظيم خطوط السير بما يتناسب مع الكثافات الفعلية للركاب، خاصة فى أوقات الذروة.

وشدد المهندس عمرو لاشين على الالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المعتمدة ، وعدم تحميل الركاب بأعداد تزيد عن الحد المقررة ، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين ، تشمل سحب التراخيص والإيقاف الفورى لمدد متتالية، والمتابعة المستمرة لرصد أى شكاوى أو معوقات والتعامل معها بشكل فورى وعاجل.

ووجه عمرو لاشين رؤساء الأحياء ومسئولى المواقف بالمرور الدورى للتأكد من انتظام العمل وعدم إستغلال المواطنين، مؤكداً على أن هذه التحركات تأتى فى إطار الحرص على توفير خدمة نقل حضارية وآمنة، وتحقيق الانضباط داخل منظومة السرفيس ، مع تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة لرصد أى اختناقات مرورية أو تكدسات ، والتعامل الفورى معها بما يلبى احتياجات المواطنين على الوجه الأكمل.