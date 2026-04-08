محافظ أسوان يكلف بإطلاق مبادرة الرياضة تربية وتهذيب لبناء المجتمع

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ بإطلاق فعاليات مبادرة ( الرياضة تربية وتهذيب لبناء المجتمع ) ضمن منافسات دوري المدراس والذى تنظمه مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة على مستوى جميع الإدارات التعليمية ، وذلك بحضور الدكتور ربيع أبو يوسف مدير عام مديرية التربية والتعليم ، وزياد ياسين مدير مديرية الشباب والرياضة .

ومن جانبه أشاد محافظ أسوان بتنظيم هذه المنافسات وأهمية مبادرة ( الرياضة تربية وتهذيب لبناء المجتمع ) ودورها الذى يعكس رؤية واعية بأهمية الرياضة كركيزة أساسية فى تشكيل شخصية النشء ، وغرس قيم الانضباط والعمل الجماعي والانتماء لوطننا الغالى مصر ، وخاصة أن المبادرة لا تقتصر على كونها نشاطاً رياضياً ، بل تمثل مشروعاً متكاملاً لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية فى مختلف المراحل التعليمية ( الابتدائية والإعدادية والثانوية والتربية الخاصة ) .

وأكد المهندس عمرو لاشين على حرص المحافظة لاستمرار هذه المبادرة وتوسيع نطاقها لتشمل تنفيذها خلال فترة الإجازة الصيفية بما يضمن استثمار أوقات فراغ الطلاب بصورة إيجابية ، وتعظيم الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ، مقدماً الشكر لكافة القائمين على تنفيذ هذه المبادرة ، ولتحقيق أهدافها المنشودة لتكون نموذجاً يحتذى به فى دعم وتنمية النشء ، وبناء مجتمع قوى ومتماسك قائم على الوعى والانضباط والقيم الإيجابية .

جهود متنوعة

وفى نفس السياق أشار نائب المحافظ إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للعمل على صقل مهارات الطلاب وتنميتها وفق أسس علمية ومنهجية بما يسهم فى إعداد جيل قادر على المنافسة ومؤهل للمشاركة الفاعلة فى بناء المجتمع ، كما أن انطلاق هذه المبادرة يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات محافظ أسوان المتواصلة نحو تعزيز دور الأنشطة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية باعتبارها أداة فعالة لبناء جيل يتمتع بالصحة والوعي والقيم الإيجابية ، ودعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة .

فيما أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بأنه يتم تنفيذ المبادرة على عدد من المراحل الرئيسية تبدأ من إختيار معلم التربية الرياضية للفرق التى ستمثل كل مدرسة على مستوى الإدارة لجميع المراحل ، يليها إقامة تجمع على مستوى الإدارة لتحديد الفرق الفائزة ، والتى ستمثل الإدارة على مستوى المديرية على أن يتم التصفية بعد ذلك بين الإدارات التعليمية الخمس لتحديد الفرق الفائزة وتكريم أصحاب المراكز الأولى في منافسات كرة القدم على مستوى المديرية ، على أن يتم إقامة المنافسات على ملاعب مراكز الشباب فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة .