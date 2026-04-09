لرسم البسمة على وجوه البسطاء .. محافظ أسوان يواصل لقاءه الجماهيرى مع المواطنين

وسط أجواء من تحويل الدموع لفرحة ، ورسم البسمة على وجوه البسطاء ، إستكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاؤه الجماهيرى مع المواطنين، والذى يتم عقده مرتين أسبوعياً للاستماع للمطالب والهموم والمشاكل والشكاوى بشكل منفرد لكل مواطن حفاظاً على سرية العرض ، فى مصارحة وشفافية كاملة وذلك بحضور محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى ، وسندس حامد مدير إدارة خدمة المواطنين.

ووجّه محافظ أسوان مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية لبعض الحالات الإنسانية لإعانتهم على قضاء مطالبهم وإحتياجاتهم ، فضلاً عن التوجيه بدراسة إدراج بعض الحالات للحصول على تكافل وكرامة .

وكلف المحافظ مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية والأسرة .

وأعطى المهندس عمرو لاشين توجيهاته للمشرف على مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لإعادة بناء أحد المنازل ، فضلاً عن تكليف الشركات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية برفع أى مخلفات للأعمال الجارية داخل القرى أولاً بأول لتسهيل حركة المواطنين ، وتوفير أجواء بيئة مناسبة لهم ، وكذا مراجعة خطوط البنية التحتية قبل التسليم النهائى للتأكد الكامل مع الجودة فى التنفيذ وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة .

كما وجه عمرو لاشين رئيس مدينة أسوان لدراسة بعض الحالات لتخصيص باكيات لها داخل السويقات لتحقيق الاستقرار الأسرى على الوجه الأكمل ، فضلاً عن القيام بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إحدى المبانى لمخالفتها بالبناء بإقامة أدوار عليا دون ترخيص مما يهدد سلامة المقيمين بجوار العقار السكنى، مكلفاً فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لإنهاء إجراءات بعض الإحالات ، مع إدراج بعض الحالات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل للإستفادة بالمزايا العديدة فى تلقى الخدمات الطبية والعلاجية المدرجة بالمنظومة .

وكلف المحافظ مديرية الإسكان بالمعاينة الميدانية لإحدى الشقق السكنية للتعرف على أسباب شكوى تسرب لمياه الصرف ، وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المقيمين بها .

وشهد اللقاء الجماهيرى تعريف بعض الحالات بآلية التقدم لتقنين أوضاعهم على المنظومة الجديدة وفقاً لقانون 168 لسنة 2025 .

وتوازى مع ذلك تكليف رؤساء المراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية بسرعة التعامل مع بعض الشكاوى التى تم عرضها باللقاء الجماهيرى ، وإتخاذ الإجراءات الفورية لتلبيتها على الوجه الأكمل .