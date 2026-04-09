محافظ أسوان يطمئن ميدانياً على تطبيق مبادرة تخفيض أسعار اللحوم

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للإطمئنان على تطبيق مبادرة تخفيض أسعار اللحوم ، والتى تم تنفيذها بالتعاون مع شعبة الجزارين ، حيث تم خفض سعر الكيلو ليصل إلى 380 جنيه ، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين حيث يأتى ذلك استكمالاً لجولاته الميدانية المستمرة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن فى الأسعار .

وأشار محافظ أسوان إلى أن المبادرة تستهدف الحد من الزيادة غير المبررة فى أسعار اللحوم ، مع تعميم السعر الجديد بجميع مراكز ومدن أسوان لضمان وصول الإستفادة لكافة المواطنين، مؤكداً بأنه يتم التشديد على منع أى تلاعب بالأسعار ، خاصة للسلع الحيوية وعلى رأسها اللحوم مراعاة للظروف المعيشية والأسرية .

وأوضح المحافظ بأنه جارى العمل على فتح آفاق جديدة للإستثمار فى مجال تربية الماشية داخل المحافظة بما يساهم فى سد الفجوة الغذائية وتحقيق الإكتفاء النسبى ، مع إحكام السيطرة على عمليات النقل ومنع المغالاة من تجار الجملة .

جولة ميدانية

وأكد المهندس عمرو لاشين على أنه يتم ضخ كميات مناسبة من السلع الغذائية المدعومة عبر المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بالأسعار المخفضة، مع التوجيه للمنافذ والمجمعات الإلتزام بعرض كافة السلع بأسعار مناسبة ، مع إتخاذ إجراءات قانونية رادعة تصل إلى سحب الترخيص فى حال المخالفة، مشيراً إلى تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمنافذ للتأكد من توافر السلع بالكميات والأسعار المحددة .

وأضاف عمرو لاشين بأنه تم تفعيل دور مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية لتلقى شكاوى المواطنين بشأن أى مخالفات سعرية ، والتعامل الفورى معها بحسم، لافتاً إلى إستمرار جهود المحافظة فى الرقابة الميدانية والتدخل السريع لضبط الأسواق بما يحقق الإستقرار السعرى ويضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة .