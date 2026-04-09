قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل
الوزراء: إقامة مشروع لتصنيع الأثاث بالاعتماد على التكنولوجيا الصناعية الحديثة بنظام المناطق الحرة
الوزراء يوافق على مدّ تقديم طلبات التصالح في مخالفات للبناء 6 أشهر
قرار عاجل بـ الكاف بـ إيقاف نجم نهضة بركان عامين في تعاطي المخدرات
من مريوط.. البابا تواضروس يكشف أسرار خميس العهد الثلاثة | صور
الوزراء يوافق علي مد مهلة التقديم على شقق بديلة للإيجار القديم 3 أشهر
الوزراء يوافق على تعديل قانون الجمارك
لأول مرة .. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم
بني سويف تعتزم تخصيص مدرسة فنية للتعليم 3 سنوات في مجال الاتصالات
جيش الاحتلال يوجه إنذارا عاجلا لسكان الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم
حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل
ضربوه بألة حادة.. إصابة شخص إثر وقوع مشاجرة في الدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يطمئن ميدانياً على تطبيق مبادرة تخفيض أسعار اللحوم

محمد عبد الفتاح

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للإطمئنان على تطبيق مبادرة تخفيض أسعار اللحوم ، والتى تم تنفيذها بالتعاون مع شعبة الجزارين ، حيث تم خفض سعر الكيلو ليصل إلى 380 جنيه ، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين حيث يأتى ذلك استكمالاً لجولاته الميدانية المستمرة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن فى الأسعار .

وأشار محافظ أسوان إلى أن المبادرة تستهدف الحد من الزيادة غير المبررة فى أسعار اللحوم ، مع تعميم السعر الجديد بجميع مراكز ومدن أسوان لضمان وصول الإستفادة لكافة المواطنين، مؤكداً بأنه يتم التشديد على منع أى تلاعب بالأسعار ، خاصة للسلع الحيوية وعلى رأسها اللحوم مراعاة للظروف المعيشية والأسرية .

وأوضح المحافظ بأنه جارى العمل على فتح آفاق جديدة للإستثمار فى مجال تربية الماشية داخل المحافظة بما يساهم فى سد الفجوة الغذائية وتحقيق الإكتفاء النسبى ، مع إحكام السيطرة على عمليات النقل ومنع المغالاة من تجار الجملة .

جولة ميدانية 

وأكد المهندس عمرو لاشين على أنه يتم ضخ كميات مناسبة من السلع الغذائية المدعومة عبر المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين بالأسعار المخفضة، مع التوجيه للمنافذ والمجمعات الإلتزام بعرض كافة السلع بأسعار مناسبة ، مع إتخاذ إجراءات قانونية رادعة تصل إلى سحب الترخيص فى حال المخالفة، مشيراً إلى تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمنافذ للتأكد من توافر السلع بالكميات والأسعار المحددة .

وأضاف عمرو لاشين بأنه تم تفعيل دور مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية لتلقى شكاوى المواطنين بشأن أى مخالفات سعرية ، والتعامل الفورى معها بحسم،  لافتاً إلى إستمرار جهود المحافظة فى الرقابة الميدانية والتدخل السريع لضبط الأسواق بما يحقق الإستقرار السعرى ويضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

