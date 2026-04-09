الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فتح آفاق الاستثمار أمام الشركات الناشئة في أسوان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء موسع مع مسئول هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية التابع لوزارة الاتصالات ، وبمشاركة متميزة لمديرى ومسئولى عدد 10 شركات ناشئة تعمل فى مجالات إستثمارية متنوعة .

تناول اللقاء سبل دعم المشروعات الصغيرة وتوسيع نطاق أعمالها ، مع بحث فرص التعاون المشترك لدفع عجلة التنمية الإقتصادية بالمحافظة بما يحقق الصالح العام وخدمة المجتمع الأسوانى بالشكل المطلوب .

وأكد محافظ أسوان على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للشركات الناشئة بإعتبارها أحد أهم محركات النمو الإقتصادى ، فضلاً عن التأكيد على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم التسهيلات وتذليل العقبات أمام الشباب الطموح إيمانًا بدورهم المحوري في بناء مستقبل أكثر إزدهاراً .

وأشار المحافظ إلى أن أسوان تزخر بفرص إستثمارية متنوعة خاصة فى قطاعات السياحة ، والطاقة الجديدة والمتجددة ، والصناعات الحرفية ، وغيرها من القطاعات الحيوية وهو ما يفتح المجال أمام الشركات الناشئة للإستثمار وتقديم حلول إبداعية تتماشى مع إحتياجات السوق وإحداث قيمة مضافة حقيقية فى مختلف القطاعات ، مع عرض كافة التحديات التى تواجه عمل الشركات وأبرز المطالب والإحتياجات .

جهود متنوعة 

وتم توجيه المسئولين بالجهاز التنفيذى بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة ، والعمل على تذليل العقبات أمام رواد الأعمال، سواء فيما يتعلق بإجراءات التراخيص وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يسهم فى تمكين هذه الشركات من التوسع والنمو وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام ، فضلاً عن التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والشركات الناشئة لفتح آفاق التعاون المشترك بما يعزز من فرص التوسع والإستثمار، ويحقق أهداف التنمية المستدامة على أرض المحافظة .

وقدم أصحاب الشركات الناشئة الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على دعمه وإهتمامه ، وحرصه على الإستماع لآرائهم ومقترحاتهم ، مؤكدين على عزمهم على بذل أقصى جهد لإثبات جدارته م، والمساهمة الفاعلة بالإشتراك فى المبادرات المجتمعية والتنموية التى تطلقها المحافظة ، فضلاً عن إلتزامهم الكامل بمساندة الجهود التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات بما يحقق الصالح العام ويعزز مكانة أسوان كوجهة إستثمارية واعدة .

وشهد اللقاء التعرف بشكل مباشر على أنشطة ومجالات عمل الشركات والتى تنوعت بين الحرف اليدوية ، وتطوير الأنظمة الرقمية وتطبيقات الذكاء الإصطناعى ، وإنشاء المنصات إلكترونية لتيسير عمليات الحجز وتأجير الخدمات اللوجستية ، إلى جانب الأنشطة السياحية والرياضات المائية، وتوزيع المنتجات الغذائية ، والتكنولوجيا الحيوية ، والأمن الغذائى ، والزراعة الذكية ، وصناعة الأعلاف ، وتدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى وقود حيوى وأسمدة عضوية ، وأيضاً تدوير جلود ومخلفات الأسماك لإنتاج منتجات يدوية فاخرة ، علاوة على تدريب الطلاب والشباب على مهارات سوق العمل الحر وربطهم بفرص التوظيف .

والتأكيد على عقد لقاءات مع شباب المستثمرين مع الجهات التنفيذية وفقاً لطبيعة عمل كل شركة لوضع الإجراءات التى تساعد وتسهل من عمل الشركات الناشئة .

