فتح آفاق الاستثمار أمام الشركات الناشئة في أسوان

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء موسع مع مسئول هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية التابع لوزارة الاتصالات ، وبمشاركة متميزة لمديرى ومسئولى عدد 10 شركات ناشئة تعمل فى مجالات إستثمارية متنوعة .

تناول اللقاء سبل دعم المشروعات الصغيرة وتوسيع نطاق أعمالها ، مع بحث فرص التعاون المشترك لدفع عجلة التنمية الإقتصادية بالمحافظة بما يحقق الصالح العام وخدمة المجتمع الأسوانى بالشكل المطلوب .

وأكد محافظ أسوان على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للشركات الناشئة بإعتبارها أحد أهم محركات النمو الإقتصادى ، فضلاً عن التأكيد على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم التسهيلات وتذليل العقبات أمام الشباب الطموح إيمانًا بدورهم المحوري في بناء مستقبل أكثر إزدهاراً .

وأشار المحافظ إلى أن أسوان تزخر بفرص إستثمارية متنوعة خاصة فى قطاعات السياحة ، والطاقة الجديدة والمتجددة ، والصناعات الحرفية ، وغيرها من القطاعات الحيوية وهو ما يفتح المجال أمام الشركات الناشئة للإستثمار وتقديم حلول إبداعية تتماشى مع إحتياجات السوق وإحداث قيمة مضافة حقيقية فى مختلف القطاعات ، مع عرض كافة التحديات التى تواجه عمل الشركات وأبرز المطالب والإحتياجات .

جهود متنوعة

وتم توجيه المسئولين بالجهاز التنفيذى بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة ، والعمل على تذليل العقبات أمام رواد الأعمال، سواء فيما يتعلق بإجراءات التراخيص وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يسهم فى تمكين هذه الشركات من التوسع والنمو وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام ، فضلاً عن التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والشركات الناشئة لفتح آفاق التعاون المشترك بما يعزز من فرص التوسع والإستثمار، ويحقق أهداف التنمية المستدامة على أرض المحافظة .

وقدم أصحاب الشركات الناشئة الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على دعمه وإهتمامه ، وحرصه على الإستماع لآرائهم ومقترحاتهم ، مؤكدين على عزمهم على بذل أقصى جهد لإثبات جدارته م، والمساهمة الفاعلة بالإشتراك فى المبادرات المجتمعية والتنموية التى تطلقها المحافظة ، فضلاً عن إلتزامهم الكامل بمساندة الجهود التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات بما يحقق الصالح العام ويعزز مكانة أسوان كوجهة إستثمارية واعدة .

وشهد اللقاء التعرف بشكل مباشر على أنشطة ومجالات عمل الشركات والتى تنوعت بين الحرف اليدوية ، وتطوير الأنظمة الرقمية وتطبيقات الذكاء الإصطناعى ، وإنشاء المنصات إلكترونية لتيسير عمليات الحجز وتأجير الخدمات اللوجستية ، إلى جانب الأنشطة السياحية والرياضات المائية، وتوزيع المنتجات الغذائية ، والتكنولوجيا الحيوية ، والأمن الغذائى ، والزراعة الذكية ، وصناعة الأعلاف ، وتدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى وقود حيوى وأسمدة عضوية ، وأيضاً تدوير جلود ومخلفات الأسماك لإنتاج منتجات يدوية فاخرة ، علاوة على تدريب الطلاب والشباب على مهارات سوق العمل الحر وربطهم بفرص التوظيف .

والتأكيد على عقد لقاءات مع شباب المستثمرين مع الجهات التنفيذية وفقاً لطبيعة عمل كل شركة لوضع الإجراءات التى تساعد وتسهل من عمل الشركات الناشئة .