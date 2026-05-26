الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انهيار مفاجئ يهز ثروة ملياردير شهير.. خسارة 1.7 مليار دولار فى يوم واحد

أحمد العيسوي

شهدت أسواق المال الصينية حالة من الارتباك والتراجع الحاد، بعدما أطلقت السلطات في بكين حملة تنظيمية جديدة استهدفت منصات التداول الإلكتروني العابرة للحدود، في خطوة اعتبرها مراقبون واحدة من أقوى الضربات التي يتعرض لها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت التداعيات سريعة وعنيفة، بعدما تكبد عدد من كبار رجال الأعمال وشركات الوساطة الرقمية خسائر ضخمة، كان أبرزهم الملياردير الصيني ليف لي، مؤسس شركة “فوتو هولدينجز”، الذي فقد جزءًا هائلًا من ثروته خلال ساعات قليلة فقط.

خسارة مليارية في يوم واحد

وبحسب ما كشفته وكالة “بلومبرج”، فقد خسر ليف لي نحو 1.7 مليار دولار أمريكي خلال جلسة تداول واحدة، في واحدة من أكبر الخسائر الفردية التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية الصيني مؤخرًا.

وأدت هذه الخسارة الحادة إلى تراجع ثروته الإجمالية إلى نحو 4.7 مليار دولار، بعدما كانت قد وصلت إلى أكثر من 10 مليارات دولار في أكتوبر الماضي، ما يعكس حجم الضغوط التي تعرضت لها شركات الوساطة الرقمية عقب القرارات التنظيمية الأخيرة.

ويرى محللون أن التراجع السريع في ثروة ليف لي يعكس حالة القلق التي سيطرت على المستثمرين، خاصة مع تصاعد المخاوف من استمرار القيود الحكومية على أنشطة التداول الخارجي.

بكين تشدد قبضتها على منصات الوساطة

وجاءت الأزمة بعد تحرك صارم من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، التي فرضت غرامات تجاوزت قيمتها الإجمالية 330 مليون دولار على عدد من شركات الوساطة الإلكترونية الكبرى.

وشملت العقوبات شركات “فوتو هولدينجز”، و”تايجر بروكرز”، إلى جانب “لونجبريدج سيكيوريتيز”، بسبب تقديم خدمات تداول للمستثمرين داخل البر الرئيسي الصيني دون الحصول على التراخيص المحلية المطلوبة.

وأكدت الهيئة التنظيمية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لإحكام الرقابة على تدفقات رؤوس الأموال ومنع أي أنشطة مالية تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة داخل الصين.

انهيار حاد لأسهم “فوتو” في نيويورك

ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود السوق الصينية، بل امتدت سريعًا إلى الأسواق الأمريكية، حيث تعرض سهم شركة “فوتو” المدرج في بورصة نيويورك لهبوط حاد بلغت نسبته 28% خلال جلسة واحدة.

ويعد هذا التراجع الأكبر للسهم منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط موجة بيع واسعة نفذها المستثمرون خشية تصاعد الإجراءات التنظيمية الصينية ضد شركات التكنولوجيا المالية.

كما تعرضت أسهم شركات وساطة أخرى لضغوط مماثلة، في ظل مخاوف من أن تمتد الحملة إلى مزيد من المؤسسات التي تعتمد على خدمات التداول عبر الحدود.

لماذا تتحرك الصين الآن؟

وتشير التقديرات إلى أن بكين تسعى من خلال هذه الحملة إلى تقليص خروج رؤوس الأموال من البلاد، خاصة مع تباطؤ الاقتصاد المحلي واحتياج الأسواق الصينية إلى مزيد من السيولة الداخلية.

وترى السلطات الصينية أن منصات التداول الخارجية فتحت خلال السنوات الماضية بابًا واسعًا لتحويل الأموال نحو أسواق أجنبية، وهو ما تعتبره الحكومة تهديدًا لاستقرار النظام المالي المحلي.

كما تعكس هذه الخطوة رغبة القيادة الصينية في إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأسواق الداخلية، ودعم الشركات المحلية بدلًا من توجيه السيولة إلى البورصات العالمية.

مستقبل غامض لقطاع التداول الرقمي

وتثير هذه التطورات تساؤلات واسعة حول مستقبل شركات الوساطة الإلكترونية في الصين، خاصة مع استمرار التشدد الرقابي الذي طال في السنوات الأخيرة قطاعات التكنولوجيا والتعليم والألعاب الإلكترونية.

ويرى خبراء أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من القيود على أنشطة الاستثمار الخارجي، ما قد يدفع شركات التكنولوجيا المالية إلى إعادة هيكلة أعمالها والبحث عن نماذج تشغيل أكثر توافقًا مع السياسات الحكومية.

وفي الوقت الذي تحاول فيه بكين فرض سيطرة أكبر على حركة الأموال والاستثمارات، يبدو أن الثمن سيكون باهظًا على بعض مليارديرات التكنولوجيا، الذين وجدوا أنفسهم أمام خسائر ضخمة في وقت قياسي، في مشهد يعكس التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد الصيني حاليًا.

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

كيمي أنتونيلي

