محافظ أسوان يبحث حلولاً مستدامة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد وزارة التنمية المحلية ، وذلك فى إطار تعزيز جهود الدولة لدعم هذا القطاع ، ومناقشة التحديات التى تعوق تنفيذها على أرض الواقع ، والعمل على وضع حلول عملية ومستدامة لتذليل هذه المعوقات بشكل علمى ومحكم وبأفكار مبتكرة خارج الصندوق .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المحافظات الحدودية.

ضم الوفد كل من الدكتور حسام يونس مدير مكون التنافسية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والدكتور أحمد كحلة مدير التكتلات الزراعية ، والدكتورة أمل موسى مدير الإستثمار بالوزارة ، والمهندسة نهال محجوب مدير مكون الصناعة بالتكتلات الحرفية .

جهود متنوعة

وأكد محافظ أسوان خلال الإجتماع على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للإهتمام بتحقيق الترابط الريفى الريفى والريفى الحضرى ، والتى ترتكز على سلاسل الإنتاج وسلاسل الإمداد ، فضلاً عن التركيز على الجانب الإقتصادى والإجتماعى بما يتوافق مع رؤية وإستراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلى ، وتعظيم رأس المال المجتمعى والربط الشامل بين الريف والحضر ، وبناء إقتصاد محلى ديناميكى جاذب للإستثمار، وتحويل أسوان إلى مركز واعد فى السياحة والطاقة المتجددة والزراعة الحديثة .

كما أكد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع .

وتناول اللقاء إستعراضاً شاملاً لأبرز التحديات التى تواجه إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والإتفاق على إعداد خطة عمل متكاملة تتضمن حلولاً تنفيذية محددة ، مع تحديد أطر زمنية واضحة للإنتهاء منها ، إلى جانب تفعيل آليات المتابعة المستمرة لضمان إزالة أية عقبات أولاً بأول بما ينعكس إيجاباً على دعم مناخ الإستثمار وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة على أرض عاصمة الإقتصاد الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

التأكيد على التنسيق المتواصل بين المحافظة ، ووزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لتفعيل آليات التعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتذليل أى معوقات تساهم بشكل مباشر فى دعم هذا القطاع ، وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الإنتاجية بالتعاون مع البنوك الوطنية والجهات المانحة .

والعمل على تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة ، وتنمية القطاعات الواعدة ذات الميزة التنافسية من خلال دور التكتلات الإقتصادية ، وكذا التنسيق لتشكيل فريق عمل من العاملين بالديوان العام والمحليات ، والمجتمع المدنى ، على أن يتم الإختيار وفقاً لمعايير محددة بشفافية كاملة .

عقد إجتماع مع الجهات المعنية لمناقشة المعوقات التى تؤثر فى مساهمة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تمهيداً لوضع خطة تنفيذية تستهدف دعم وإستدامة نمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليتم عرضها على القيادة السياسية .

علاوة على عقد ورشة عمل مع المختصين بالمحافظة من مسئولى التكتلات الإقتصادية والإدارات المعنية بالتنمية الإقتصادية للوقوف على أهم التكتلات الموجودة ، وتحديد أولويات تطويرها وفقاً للمنهجية المعتمدة من البنك الدولى فى تطوير التكتلات الإقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .