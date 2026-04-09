اتصال مفاجئ .. ترامب يضغط على نتنياهو لوقف العدوان ضد لبنان
الإيجار القديم | الحكومة تدعو المواطنين للإسراع في طلب السكن البديل
مدبولي: حريصون على توفير حوافز جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر
رئيس الوزراء : لجنة من الحكومة والنواب لمراجعة قانون الإدارة المحلية تمهيدًا لإقراره
الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص
مدبولي: بعد انتهاء الحرب سنستمر في إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة
مدبولي: نهج اقتصادي تدريجي لتخفيف الأعباء وغلق المحال 11 مساءً بدءًا من الجمعة
مدبولي : لا استقرار بالحروب .. ومصر تقود جهودًا مكثفة لوقف نزيف الصراعات
بعد مد المهلة لـ 6 أشهر.. رفض التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالات
هل يستهدف حزب الله؟.. رئيس الوزراء اللبناني يأمر بتطهير العاصمة من السلاح غير الشرعي
صدمة في ليفربول .. استبعاد محمد صلاح يثير الجدل أمام باريس سان جيرمان
وزير البترول: مصر تمتلك بنية تحتية فريدة من نوعها ولدينا مصانع إسالة للغاز الطبيعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسوان يبحث حلولاً مستدامة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوفد وزارة التنمية المحلية ، وذلك فى إطار تعزيز جهود الدولة لدعم هذا القطاع ، ومناقشة التحديات التى تعوق تنفيذها على أرض الواقع ، والعمل على وضع حلول عملية ومستدامة لتذليل هذه المعوقات بشكل علمى ومحكم وبأفكار مبتكرة خارج الصندوق .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المحافظات الحدودية. 

ضم الوفد كل من الدكتور حسام يونس مدير مكون التنافسية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والدكتور أحمد كحلة مدير التكتلات الزراعية ، والدكتورة أمل موسى مدير الإستثمار بالوزارة ، والمهندسة نهال محجوب مدير مكون الصناعة بالتكتلات الحرفية .

جهود متنوعة 

وأكد محافظ أسوان خلال الإجتماع على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للإهتمام بتحقيق الترابط الريفى الريفى والريفى الحضرى ، والتى ترتكز على سلاسل الإنتاج وسلاسل الإمداد ، فضلاً عن التركيز على الجانب الإقتصادى والإجتماعى بما يتوافق مع رؤية وإستراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلى ،  وتعظيم رأس المال المجتمعى والربط الشامل بين الريف والحضر ، وبناء إقتصاد محلى ديناميكى جاذب للإستثمار، وتحويل أسوان إلى مركز واعد فى السياحة والطاقة المتجددة والزراعة الحديثة .

كما أكد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع .

وتناول اللقاء إستعراضاً شاملاً لأبرز التحديات التى تواجه إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والإتفاق على إعداد خطة عمل متكاملة تتضمن حلولاً تنفيذية محددة ، مع تحديد أطر زمنية واضحة للإنتهاء منها ، إلى جانب تفعيل آليات المتابعة المستمرة لضمان إزالة أية عقبات أولاً بأول بما ينعكس إيجاباً على دعم مناخ الإستثمار وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة على أرض عاصمة الإقتصاد الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

التأكيد على التنسيق المتواصل بين المحافظة ، ووزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لتفعيل آليات التعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتذليل أى معوقات تساهم بشكل مباشر فى دعم هذا القطاع ، وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الإنتاجية بالتعاون مع البنوك الوطنية والجهات المانحة .

والعمل على تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة ، وتنمية القطاعات الواعدة ذات الميزة التنافسية من خلال دور التكتلات الإقتصادية ، وكذا التنسيق لتشكيل فريق عمل من العاملين بالديوان العام والمحليات ، والمجتمع المدنى ، على أن يتم الإختيار وفقاً لمعايير محددة بشفافية كاملة . 

عقد إجتماع مع الجهات المعنية لمناقشة المعوقات التى تؤثر فى مساهمة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تمهيداً لوضع خطة تنفيذية تستهدف دعم وإستدامة نمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليتم عرضها على القيادة السياسية .

علاوة على عقد ورشة عمل مع المختصين بالمحافظة من مسئولى التكتلات الإقتصادية والإدارات المعنية بالتنمية الإقتصادية للوقوف على أهم التكتلات الموجودة ، وتحديد أولويات تطويرها وفقاً للمنهجية المعتمدة من البنك الدولى فى تطوير التكتلات الإقتصادية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

قرار إيقاف خدمة الإنترنت

هيقطع بالليل؟.. حقيقة قرار إيقاف خدمة الإنترنت لتوفير الكهرباء

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

خطاب محرج لترامب يشعل الجدل .. هل أصبح وزير الدفاع الأمريكي على المحك ؟

خطاب محرج لترامب يشعل الجدل .. هل أصبح وزير الدفاع الأمريكي على المحك ؟

الجنيه الاسترليني

الجنيه الإسترليني يتراجع مع تجدد الطلب على الدولار وسط هشاشة وقف إطلاق النار

محمد بن زايد وستارمر يبحثان تطورات المنطقة وسط تصاعد التوترات

بن زايد وستارمر يبحثان تطورات المنطقة وسط تصاعد التوترات

طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما
طريقة عمل كورنيه الشاورما

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين
آثار سيول سانت كاترين

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

