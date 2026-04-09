محافظ أسوان يشارك في فعاليات الملتقى الدولي الخامس للسياحة الرياضية

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى فعاليات الملتقى الدولى الخامس للسياحة الرياضية ، والذى أقيم تحت عنوان " التمويل والإستثمار فى صناعة الرياضة والسياحة آفاق وتحديات " ، وذلك بقاعة المشير حسين طنطاوى ، بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور عادل مكى عميد كلية علوم الرياضة ، فضلاً عن الشخصيات البارزة والمؤثرة فى المجال الرياضى ، وأعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر واللجنة الأولمبية والإتحادات الرياضية .

ويأتى ذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " و " الرياضة أمن قومى ".

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن هذا الملتقى يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات وطرح الرؤى العلمية حول تعزيز التكامل بين السياحة والرياضة بإعتبارهما من القطاعات القادرة على دعم الإقتصاد المحلى وفتح آفاق جديدة للإستثمار والتنمية المستدامة ، لافتاً إلى أن محافظة أسوان إهتمام متواصل بالسياحة الرياضية كأحد الأنماط السياحية الواعدة فى ظل ما تتمتع به المحافظة من مقومات طبيعية ومناخية متميزة تؤهلها لإستضافة الفعاليات والبطولات الرياضية بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية على مدار العام .

السياحة الرياضية

وأشار عمرو لاشين بأن هذا التوجه يأتى فى إطار رؤية أسوان 2040 التى تعمل المحافظة على تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية ، والتى تستهدف تعظيم الإستفادة من الإمكانات الإقتصادية والسياحية والثقافية ، وتحقيق تنمية مستدامة تعزز جودة الحياة لأهالى أسوان ، موضحاً بأنه تركز هذه الرؤية على تنويع المنتج السياحى بالمحافظة من خلال دعم أنماط السياحة المختلفة ، وفى مقدمتها السياحة الرياضية والبيئية والثقافية بما يعزز مكانة أسوان كوجهة سياحية متكاملة .

وتعمل المحافظة على تنمية صناعة السياحة وتطوير البنية التحتية السياحية والرياضية وتحفيز الإستثمارات المرتبطة بهما بما يسهم فى تحويل أسوان إلى مدينة سياحية متكاملة تجمع بين المقومات الطبيعية والأنشطة الترفيهية والرياضية .

وبدأت محافظة أسوان بالفعل فى طرح عدد من الفرص الإستثمارية فى قطاع الرياضة والإستثمار الرياضى بما يتيح إنشاء منشآت ومشروعات يمكن أن تمثل نواة لتطوير السياحة الرياضية ، وإستضافة فعاليات وبطولات رياضية متنوعة ، كما تحرص المحافظة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية فى إطار الإستراتيجية القطاعية للعمل الأهلى ، والتى تهدف إلى تنسيق الجهود التنموية وتوجيهها لدعم أولويات التنمية المحلية .

تم تنفيذ سلسلة من الأنشطة ضمن فعاليات الملتقى منها مهرجان للمشى لذوى الهمم ، وأخر للرياضات المائية ، ودورات تدريبية ومعارض للمنتجات البيئة التراثية والمشغولات اليدوية ، ويتم التنسيق للتسويق الجيد والمتميز للمنتجات البيئة التراثية والمشغولات اليدوية بأفكار مبتكرة لتحقيق العوائد الإيجابية منها على المصنعين لها.