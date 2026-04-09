محافظ أسوان يشارك الإحتفال بيوم اليتيم لرسم البسمة على وجوههم

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على حضور فعاليات إحتفالات المحافظة بيوم اليتيم وسط مشاركة 200 طفل وطفلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، والدكتور أحمد موسى .

وأكد محافظ أسوان على أن هذه المناسبة الإنسانية النبيلة للإحتفال بيوم اليتيم تجسد أسمى معانى الرحمة والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الواحد ، فضلاً عن التأكيد على أن رعاية أبنائنا من الأطفال الأيتام ليست مجرد واجب إجتماعى ، بل هى مسؤولية إنسانية وأخلاقية عظيمة ، أوصانا بها ديننا الحنيف ، وحثنا عليها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم - لما لها من أثر بالغ فى بناء مجتمع متماسك يسوده الحب والعدل والإنسانية .

وأشار المحافظ إلى إهتمام متواصل توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأبناؤه من الأيتام من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التى تستهدف توفير حياة كريمة لهم ، وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة فى المجتمع .

وأضاف المهندس عمرو لاشين على أننا نحرص فى محافظة أسوان على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبنائنا الأيتام سواء من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى أو من خلال توفير الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية التى تضمن لهم مستقبلاً أفضل ، لافتاً إلى إننا نحن جميعاً أسرة واحدة نعمل من أجلكم ونسعى لإسعادكم ، وأنتم أمل المستقبل وركيزة الغد المشرق .

وتم توجيه الدعوة لجميع مؤسسات المجتمع ورجال الأعمال وكافة المواطنين إلى التكاتف ومد يد العون ليس فقط فى يوم اليتيم ، بل طوال العام ، لنرسم سوياً البسمة على وجوه هؤلاء الأطفال ، ونمنحهم الحياة الكريمة التى يستحقونها.

وشهد الإحتفال تقديم برنامج يتضمن فقرات فنية وترفيهية متنوعة ، وتوزيع الهدايا الممنوحة من إحدى شركات الإستثمار العقارى.