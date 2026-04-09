لقاءات جماهيرية لرؤساء المراكز والمدن بأسوان للاستماع لمطالب المواطنين

واصل رؤساء المراكز والمدن تنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين ، وذلك على غرار اللقاءات الأسبوعية التى يعقدها المحافظ بهدف الإستماع المباشر للمطالب والشكاوى ، والعمل على إيجاد حلول فورية وعاجلة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

يتم تنظيم اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية بهدف تعزيز آليات التواصل المباشر مع المواطنين ، بما يسهم فى رصد المشكلات على أرض الواقع ، والإستجابة السريعة لها بشكل فعال لتخفيف الأعباء وتقليل مشقة الإنتقال بين الجهات المختلفة ، وتتيح اللقاءات الجماهيرية الفرصة للمواطنين لعرض مطالبهم بشكل مباشر ، مع قيام المسئولين المختصين بدراستها ميدانياً ، وإتخاذ الإجراءات الفورية حيالها ، ووضع جداول زمنية للتنفيذ وفقاً لأولويات وإحتياجات كل منطقة .

وفى هذا الصدد عقد سيد سعدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو لقاؤه مع المواطنين ، وتم دراسة وحل الطلبات فى حدود الإمكانيات المتاحه ، وتم إحالة البعض الآخر للجهات المختصة لإتخاذ اللازم بشأنها .

لقاءات جماهيرية

وقام العميد سمير سيد رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينه كوم أمبو بعقد لقاء جماهيرى لتلقى الطلبات والشكاوى للمواطنين ، وتناول اللقاء العمل على إيجاد الحلول لما تم عرضه من مطالب وشكاوى متنوعة.



فيما عقد على ياسين رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية لقاءً مماثلاً ، وتم خلاله الإستماع للمطالب والإحتياجات الجماهيرية ، وتم التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنفيذها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وفى ذات الإتجاه ، عقد عاطف كامل رئيس مدينة البصيلية لقاء جماهيرى مع عدد من المواطنين ، وإستمع خلاله لمشاكلهم ، وتم التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ووضع الحلول الفورية لها.

كما عقد شوقى مصطفى رئيس مدينة السباعية لقاء مع المواطنين ، وإستمع خلاله لمطالبهم وإحتياجاتهم ، وتم التوجيه بتلبيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وتوازى مع ذلك قيام باقى رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين ، حيث تم الإستجابة لعدد من المطالب بشكل فورى ، مع رفع بعض الموضوعات التى تتطلب موافقات أعلى إلى محافظ أسوان لإتخاذ القرار النهائى بشأنها.

وتؤكد محافظة أسوان إستمرارها فى تنظيم هذه اللقاءات بشكل دورى بما يضمن تحقيق التفاعل السريع مع إحتياجات المواطنين ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فى إطار خطة الدولة لتعزيز جودة الحياة المقدمة لهم .