محافظ أسوان يستقبل وفد مجلس نقابة المهندسين الفرعية لتعزيز أواصر التعاون المشترك

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وفد مجلس نقابة المهندسين الفرعية برئاسة المهندس خالد سعيد رئيس النقابة ، وذلك فى إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك والإستفادة من الخبرات الهندسية لدعم مسيرة التنمية بالمحافظة ، وبحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ .

وقدم أعضاء الوفد التهنئة للمحافظ لتولى مسئولية أسوان ، مؤكدين على دعمهم الكامل للمحافظة من خلال تقديم الإستشارات الفنية والهندسية ، والمشاركة الفعالة فى تنفيذ ومتابعة المشروعات الجارية بمختلف القطاعات .

ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود ، والإستعانة بالعقول والخبرات المتميزة ، وتبنى الأفكار المبتكرة لمواكبة التطور العالمى بما يساهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات والمشروعات التنموية ، مشيراً إلى أهمية دور المهندسين فى تنفيذ رؤية الدولة نحو التنمية الشاملة ضمن الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين فى مستقبل أفضل قائم على العمل والإنتاج .

وأعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة التى تعكس روح الإنتماء والحرص على المساهمة الجادة فى تطوير المحافظة ، مقدماً الشكر لنقابة المهندسين على دورها الحيوى كشريك أساسى فى عملية البناء والتنمية ، وفتح قنوات تواصل فعالة بين الجهاز التنفيذى ونقابة المهندسين بما يضمن تعظيم الإستفادة من الخبرات المحلية ، ودعم خطط التنمية المستدامة ، وتحقيق نقلة حضارية حقيقية تليق بمكانة محافظة أسوان التاريخية ، وتم طلب قيام مجلس النقابة بإختيار مجالين من أولويات المحافظة للبدء فى إطار تنفيذى للتعامل مع التحديات فى كل مجال .

وفى نهاية اللقاء تم إهداء درع نقابة المهندسين لمحافظ أسوان تقديراً للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين .