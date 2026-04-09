الأوقاف تعتزم إقامة مشروعات إسكان وبنية تحتية ضخمة بأسوان

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمهندس يسرى عبد الرازق الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة الوطنية لإستثمارات الأوقاف وذلك فى ظل جهود الدولة لتعزيز الشراكات المؤسسية ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء حضور المهندس عاطف عبد الحميد رئيس قطاع المقاولات بالمجموعة ، والمهندس عمرو عبد القادر رئيس قطاع جنوب الصعيد ، والمهندس مصطفى سامى رئيس قطاع الكهروميكانيك ، حيث تم إستعراض الإمكانيات الفنية والتنفيذية التى تمتلكها المجموعة ، ودورها فى دعم خطط التنمية الشاملة ، وكذا بحث سبل التعاون المشترك فى مختلف القطاعات ذات الأولوية داخل المحافظة .

وأكد محافظ أسوان على أهمية تعظيم الإستفادة من الخبرات المتراكمة للمجموعة الوطنية لإستثمارات الأوقاف فى تنفيذ المشروعات الخدمية والإستثمارية بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين ، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى تماشياً مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المتكاملة وفق رؤية مصر 2030 .

جهود متنوعة

فيما أعرب المهندس يسرى عبد الرازق على حرص المجموعة الوطنية للأوقاف على توسيع نطاق التعاون مع محافظة أسوان ، والمساهمة الفاعلة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية ، مستنداً إلى ما تمتلكه المجموعة من قدرات فنية وخبرات متخصصة فى مختلف المجالات.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المشروعات المقترحة فى مجالات البنية التحتية ، والإسكان ، والمرافق ، مع التأكيد على سرعة التنسيق بين الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية محددة .

ويأتى هذا اللقاء فى إطار إستراتيجية محافظة أسوان لتعزيز التعاون مع الكيانات الوطنية الكبرى بما يدعم خطط التنمية المستدامة ، ويحقق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .