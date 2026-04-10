مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-4-2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 مجموعة من المباريات القوية في مختلف الدوريات والبطولات حول العالم، حيث يترقب عشاق كرة القدم مواجهات حاسمة ومثيرة على رأسها لقاء ريال مدريد أمام جيرونا، بالإضافة إلى مواجهة الزمالك ضد شباب بلوزداد في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قمة إسبانية بين ريال مدريد وجيرونا

تتجه الأنظار إلى الدوري الإسباني، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره جيرونا في مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين. ويسعى الفريق الملكي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل جيرونا في تحقيق مفاجأة قوية. وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواجهة إنجليزية متكافئة

وفي الدوري الإنجليزي، يلتقي وست هام مع وولفرهامبتون في مواجهة تبدو متقاربة المستوى بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة. وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2.

الزمالك في اختبار أفريقي صعب

ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يحل الزمالك ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري في مواجهة قوية لا تقبل القسمة على اثنين.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار قبل مباراة العودة. وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2.

مباريات قوية في الدوري الإيطالي والفرنسي

في إيطاليا، يواجه روما فريق بيزا في لقاء يسعى خلاله روما لمواصلة المنافسة وتحقيق الانتصار، وذلك في تمام الساعة 8:45 مساءً.

أما في فرنسا، يلتقي باريس إف سي مع موناكو في تمام السابعة مساءً، بينما يواجه مارسيليا فريق ميتز في مباراة تنطلق في التاسعة وخمس دقائق مساءً.

مواجهات متنوعة في ألمانيا والإمارات

يشهد الدوري الألماني مباراة تجمع بين أجسبورج وهوفنهايم في تمام الساعة 8:30 مساءً.

وفي الدوري الإماراتي، تقام مباراتان، حيث يلتقي بني ياس مع الشارقة في الساعة 3:55 مساءً، بينما يواجه العين فريق شباب الأهلي في الساعة 6:30 مساءً