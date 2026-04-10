الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-4-2026 والقنوات الناقلة

ريال مدريد
رباب الهواري

تقام اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 مجموعة من المباريات القوية في مختلف الدوريات والبطولات حول العالم، حيث يترقب عشاق كرة القدم مواجهات حاسمة ومثيرة على رأسها لقاء ريال مدريد أمام جيرونا، بالإضافة إلى مواجهة الزمالك ضد شباب بلوزداد في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قمة إسبانية بين ريال مدريد وجيرونا
تتجه الأنظار إلى الدوري الإسباني، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره جيرونا في مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين. ويسعى الفريق الملكي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يأمل جيرونا في تحقيق مفاجأة قوية. وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواجهة إنجليزية متكافئة
وفي الدوري الإنجليزي، يلتقي وست هام مع وولفرهامبتون في مواجهة تبدو متقاربة المستوى بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة. وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2.

الزمالك في اختبار أفريقي صعب
ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يحل الزمالك ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري في مواجهة قوية لا تقبل القسمة على اثنين. 

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار قبل مباراة العودة. وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2.

مباريات قوية في الدوري الإيطالي والفرنسي
في إيطاليا، يواجه روما فريق بيزا في لقاء يسعى خلاله روما لمواصلة المنافسة وتحقيق الانتصار، وذلك في تمام الساعة 8:45 مساءً.
أما في فرنسا، يلتقي باريس إف سي مع موناكو في تمام السابعة مساءً، بينما يواجه مارسيليا فريق ميتز في مباراة تنطلق في التاسعة وخمس دقائق مساءً.

مواجهات متنوعة في ألمانيا والإمارات
يشهد الدوري الألماني مباراة تجمع بين أجسبورج وهوفنهايم في تمام الساعة 8:30 مساءً.
وفي الدوري الإماراتي، تقام مباراتان، حيث يلتقي بني ياس مع الشارقة في الساعة 3:55 مساءً، بينما يواجه العين فريق شباب الأهلي في الساعة 6:30 مساءً

الدورى الاسبانى الكونفدرالية اخبار الرياضة كوره عالمية

5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

الحج

انتهت بصدمة .. القصة الكاملة لضحايا عمرة الوهم في القاهرة

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

ترشيحاتنا

الأهلي

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

جمعة مشهور

جمعة مشهور: خالد عوض تلقى عرضا كبيرا في يناير ورفضنا رحيله

محمد الشناوى

الأهلي يدرس التظلم على عقوبة الشناوي

بالصور

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. وصفة سهلة ومختلفة

طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش
طريقة أم علي بالجلاش

طارق الشناوي يحسم الجدل: ياسمين عبدالعزيز تاريخ فني ولا مجال لمقارنتها بمي عمر

طارق الشناوي مع يمنى البداروي
طارق الشناوي مع يمنى البداروي
طارق الشناوي مع يمنى البداروي

إزاي تعرف الرنجة البايظة.. حتى لو التجار أخفوا علامات فسادها

رنجة
رنجة
رنجة

فيديو

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

مسلم

لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "برشامة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد