مصطفى يونس: حسن حمدي لم يسير خطوة بدوني.. ومن حقي أزعل لعدم عملي بالأهلي

أكد مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، أن حسن حمدي يُعد أنجح رئيس في تاريخ النادي الأهلي.

وقال مصطفى يونس، في تصريحات عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام عبر قناة Modern mti: حسن حمدي لم يكن يسير خطوة بدونّي، وإذا لم أكن أنا من سيعمل بالنادي، فمن سيعمل؟.

وعن استضافته في قناة الزمالك، قال: كان أمرًا مقتنعًا به، ولا أعمل أي شيء إلا وأنا مقتنع به، كما أن البعض يكتب على لساني تصريحات لم أدلِ بها.

وأضاف: تيشيرت الزمالك أو المصري أو الاتحاد أو أي نادٍ جماهيري شرف لأي شخص أن يرتديه، ومن حقي أن أزعل لعدم عملي داخل النادي الأهلي.