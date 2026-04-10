جمال حمزة: انضمامي للأهلي كان صعبا.. ولقطة سيراميكا لا تستحق ركلة جزاء

كشف جمال حمزة، نجم الكرة المصرية السابق، عن أسباب عدم تأقلمه مع تجربة انضمامه إلى الأهلي، مؤكدًا أنها كانت قصيرة ولم تستمر سوى أسبوع واحد.

وقال حمزة خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن انتقاله للأهلي كان صعبًا نفسيًا، خاصة أنه تربى داخل صفوف الزمالك منذ سن الثامنة.

وأضاف أن موقفه مختلف عن أحمد سيد زيزو الذي انتقل من الزمالك لـ الأهلي بشكل مباشر، مؤكداً أن الحالة العامة للفريق تؤثر على تأقلم أي لاعب، وذلك عدم ظهور زيزو بالمستوى المنتظر منه حتى الآن.

انتقد حمزة أداء الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب ولم يشكل خطورة كبيرة على مرمى المنافس.

وأوضح أن الحديث عن ركلة الجزاء المثيرة للجدل مبالغ فيه، مؤكدًا أنها لا ترقى لاحتسابها كركلة جزاء من وجهة نظره.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن الأهلي لا يجب أن يعتمد على اللحظات الأخيرة أو ركلات الجزاء لحسم المباريات، بل عليه تقديم أداء أقوى طوال اللقاء.