الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب كأس مصر للكرة الطائرة في مواجهة مرتقبة.. اليوم

تستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، مساء اليوم الجمعة، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر للكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026، في لقاء من المنتظر أن يشهد إثارة وندية كبيرة بين قطبي الكرة الطائرة المصرية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث يسعى الأهلي إلى التتويج باللقب الرابع له هذا الموسم على المستوى المحلي، بينما يأمل الزمالك في إنهاء الموسم بلقب يعزز به خزائنه ويمنح جماهيره دفعة معنوية.

وكان فريق الزمالك قد حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعد فوزه على سموحة بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على نفس الصالة، حيث جاءت نتائج الأشواط 25-18 و25-12 و22-25 و25-17، ليؤكد جاهزيته للنهائي.

في المقابل، تأهل فريق الأهلي بعد تخطيه الجزيرة في نصف النهائي بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 25-20 و25-13 و25-11، في أداء قوي يعكس جاهزية الفريق للمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن يسبق المباراة النهائية لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الجزيرة وسموحة، ضمن ختام منافسات بطولة كأس مصر، التي تُعد آخر بطولات الموسم المحلي 2025-2026.

جدير بالذكر أن الأهلي قد توج بألقاب دوري السوبر ودوري المرتبط و كأس السوبر لهذا الموسم.