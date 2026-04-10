الأهلي يدرس التظلم على عقوبة الشناوي

أكد الإعلامي جمال الغندور، خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور”، أن النادي الأهلي يمتلك الحق الكامل في التقدم بتظلم ضد العقوبة الموقعة على حارس مرماه محمد الشناوي، وذلك وفقًا لما أقره مصدر داخل لجنة التظلمات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح أن أحقية الأهلي في هذه الخطوة تأتي بسبب صدور العقوبة من لجنة المسابقات، وهو ما يفتح الباب قانونيًا أمام النادي للطعن عليها والمطالبة بإعادة النظر فيها.

مصدر القرار يحدد إمكانية الطعن

أشار الغندور إلى أن الجهة التي أصدرت العقوبة تلعب دورًا حاسمًا في تحديد إمكانية التظلم. فبحسب اللوائح، عندما تصدر العقوبة من لجنة المسابقات، يكون من حق الأندية المتضررة التقدم بتظلم رسمي، وهو ما ينطبق على حالة الأهلي. لذلك، فإن إدارة النادي تملك المسار القانوني الكامل للتحرك من أجل تخفيف العقوبة أو إلغائها، حال تقديم المبررات الكافية.

حالة وحيدة تمنع التظلم

في المقابل، كشف الغندور عن وجود حالة واحدة فقط تمنع النادي الأهلي من التظلم على العقوبة، وهي إذا كانت صادرة عن لجنة الانضباط.

ولفت إلى أن لوائح الاتحاد تنص على عدم جواز التظلم على قرارات لجنة الانضباط إلا في حالات محددة، أبرزها أن تكون العقوبة الموقعة لا تقل عن الإيقاف لمدة ست مباريات. وبالتالي، إذا كانت العقوبة أقل من ذلك، فإن القرار يصبح نهائيًا وغير قابل للطعن.



