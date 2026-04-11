عامر العمايرة: تعديل عقوبة الشناوي ممكن.. ولا يجوز إشراف الأندية على لجنة الحكام

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن رئيس اللجنة الحالية وضع آلية لسماع كواليس ما يدور من محادثات تقنية الفيديو.

وقال العمايرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مودرن سبورتس الذي يقدمه الإعلامي أمير هشام على قناة Modern mti: "رئيس اللجنة الحالية كان وضع آلية سماع كواليس محادثات تقنية الفيديو بأنه يجب دفع الرسوم أولا".

وتابع: "لن تؤثر سماع المحادثات على نتيجة المباراة، لأن قرارات الحكم نهائية، حتى وإن طلب الأهلي شهادة محمود عاشور فلن تؤثر في شيء".

وأضاف: "إذا كان هناك نية مبيتة لدى وفا، فيجب أن يثبت الأهلي ذلك، لأن لجنة الحكام هي من تعاقب الحكم إذا أخطأ".

وتابع: "إدارة رابطة الدوري الوحيدة القادرة على تغيير أو تعديل عقوبة الشناوي، أما لائحة الاستئناف الموضوعة من 2013، فيتم الاستئناف إذا تم إيقاف اللاعب 6 مباريات وليس أقل من ذلك".

وأتم: "لا يجوز إشراف الأندية على لجنة الحكام، لجنة الحكام جزء من هيكل الاتحاد ولا يجوز أن تتبع لإشراف من جانب الأندية".