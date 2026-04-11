الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد حسن: الأهلي يفاوض حارس مرمى إسباني لتولي منصب المدير الرياضي

أندوني زوبيزاريتا
كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق عن اقتراب الإسباني أندوني زوبيزاريتا، حارس مرمى برشلونة السابق من تولي منصب المدير الرياضي داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وتابع الصقر خلال برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة : "هناك مفاوضات متقدمة بين مسؤولي الأهلي وزوبيزاريتا، تمهيدًا لتوليه مسؤولية المدير الرياضي للأهلي خلفًا لـ محمد يوسف المدير الرياضي الحالي".

وأشار أحمد حسن إلى أن المفاوضات يقودها ياسين منصور نائب رئيس النادي والمشرف على قطاع الكرة، وقد يتواجد الإسباني في منصبه الجديد حال الاتفاق على كافة الأمور"

وأكد أحمد حسن أن إدارة الأهلي تسعى للتعاقد مع اسم كبير يمتلك خبرات أوروبية واسعة، لدعم المشروع الرياضي للنادي خلال المرحلة المقبلة، حيث يسعى الأهلي لحسم الصفقة في حال الاتفاق على كافة التفاصيل النهائية بين الطرفين".

معلومات عن زوبيزاريتا

أندوني زوبيزاريتا يُعد من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة الإسبانية، حيث لعب لعدة أندية كبرى، أبرزها برشلونة وفالنسيا وأتلتيك بلباو، بالإضافة إلى تدريب منتخبات إسبانيا تحت 18 - 19 - 21 سنة، ومنتخب إسبانيا الأول، وحقق نجاحات كبيرة خلال مسيرته.

كما تولى منصب المدير الرياضي في أندية كبيرة مثل برشلونة وبورتو وأولمبيك مارسيليا.

