قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدى البلد يكرم طارق النهري عن نجاحه في «درش» و«المداح» في ندوة خاصة
تعليق ساخر من عمرو أديب على ضربة جزاء الأهلي بمباراة سيراميكا
تحرك في البرلمان لضبط المصروفات في المدارس الخاصة
قاليباف قبيل مفاوضات إسلام آباد : إيران لديها نوايا حسنة لكنها لا تثق بالولايات المتحدة
هل يتزوج الرجل بمن يحب في الجنة؟ 5 حقائق عن زواجك بالآخرة
أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يشكر وزير الصحة على تواصله معه
رسميًا.. سعر البنزين اليوم السبت
وفاة حمادة شهاب رئيس قطاع الناشئين بنادي سخا الرياضي بكفر الشيخ
من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية
هل تأجيل الإنجاب في بداية الزواج حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
الاتحاد الإفريقي يختار هيام بركة مقيّمًا لحكام مباراة تونس والسنغال
6 أشهر جديدة .. تعرف على الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم بعد مد فترة التصالح على مخالفات البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المستشار الرياضي لـ ماتا ماجاسا يكشف عن الوجهة الأقرب للاعب الفترة المقبلة

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
يارا أمين

كشف أحمد الكوري المدير الفني لمنتخب موريتانيا تحت 20 عامًا، والمستشار الرياضي للاعب ماتا ماجاسا، نجم زد عن رؤيته لمستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال الكوري، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc، أنه يتابع مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن ماجاسا يقدم مستويات مميزة مع نادي زد ويساهم في تحقيق نتائج إيجابية، سواء في منافسات الدوري أو بطولة كأس مصر وكأس الرابطة".

وأوضح: "اللاعب يركز حاليًا مع فريقه ويشعر بالراحة، ناصحًا إياه بالاستمرار في التركيز داخل الملعب وترك ملف الانتقالات لوكيل أعماله، خاصة أن الأهم بالنسبة له هو الانتقال إلى نادٍ يضمن له المشاركة بشكل أكبر".

وأشار الكوري إلى أن أندية مثل الأهلي وبيراميدز تُعد من كبار الأندية في مصر، لافتًا إلى أن بيراميدز أصبح من الفرق القوية مؤخرًا، ما يجعله خيارًا مناسبًا للاعب.

وأكد الكوري: "من وجهة نظري أفضل انتقال ماجاسا إلى بيراميدز، خاصة في ظل فرص المشاركة المتاحة، مشددًا في الوقت ذاته على أن القرار النهائي يبقى بيد نادي زد".

وتطرق الكوري للحديث عن قدرات اللاعب الفنية، موضحًا أنه يتميز باللعب في أكثر من مركز، سواء في الجبهة اليمنى أو اليسرى، إضافة إلى أدواره الهجومية، إلا أنه يرى أن مركزه الأفضل هو لاعب وسط متقدم، كحلقة وصل بين خطي الوسط والهجوم".

واختتم الكوري حديثه قائلا: "سعيد بالمستوى الذي قدمه ماتا ماجاسا خاصة أمام الأرجنتين، وأتمنى له كل التوفيق في كل ما هو قادم".

أحمد الكوري منتخب موريتانيا ماتا ماجاسا برنامج الكابتن أحمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

ترشيحاتنا

جانب من الحملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

