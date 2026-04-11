المستشار الرياضي لـ ماتا ماجاسا يكشف عن الوجهة الأقرب للاعب الفترة المقبلة

كشف أحمد الكوري المدير الفني لمنتخب موريتانيا تحت 20 عامًا، والمستشار الرياضي للاعب ماتا ماجاسا، نجم زد عن رؤيته لمستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال الكوري، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc، أنه يتابع مباريات الدوري المصري الممتاز بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن ماجاسا يقدم مستويات مميزة مع نادي زد ويساهم في تحقيق نتائج إيجابية، سواء في منافسات الدوري أو بطولة كأس مصر وكأس الرابطة".

وأوضح: "اللاعب يركز حاليًا مع فريقه ويشعر بالراحة، ناصحًا إياه بالاستمرار في التركيز داخل الملعب وترك ملف الانتقالات لوكيل أعماله، خاصة أن الأهم بالنسبة له هو الانتقال إلى نادٍ يضمن له المشاركة بشكل أكبر".

وأشار الكوري إلى أن أندية مثل الأهلي وبيراميدز تُعد من كبار الأندية في مصر، لافتًا إلى أن بيراميدز أصبح من الفرق القوية مؤخرًا، ما يجعله خيارًا مناسبًا للاعب.

وأكد الكوري: "من وجهة نظري أفضل انتقال ماجاسا إلى بيراميدز، خاصة في ظل فرص المشاركة المتاحة، مشددًا في الوقت ذاته على أن القرار النهائي يبقى بيد نادي زد".

وتطرق الكوري للحديث عن قدرات اللاعب الفنية، موضحًا أنه يتميز باللعب في أكثر من مركز، سواء في الجبهة اليمنى أو اليسرى، إضافة إلى أدواره الهجومية، إلا أنه يرى أن مركزه الأفضل هو لاعب وسط متقدم، كحلقة وصل بين خطي الوسط والهجوم".

واختتم الكوري حديثه قائلا: "سعيد بالمستوى الذي قدمه ماتا ماجاسا خاصة أمام الأرجنتين، وأتمنى له كل التوفيق في كل ما هو قادم".