رجال طائرة الأهلي| الحسيني: نفذنا تعليمات الجهاز الفني أمام الزمالك.. وشكرًا للجماهير

أكد عبد الرحمن الحسيني، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن التتويج بكأس مصر وتحقيق الرباعية المحلية؛ إنجاز كبير للفريق.

وأضاف الحسيني أن اللاعبين نفذوا تعليمات الجهاز الفني والتركيز في كل نقطة خلال مباراة الزمالك في نهائي بطولة الكأس؛ وهو ما ساعد الفريق على حسم اللقاء والفوز باللقب.

وأشار إلى أن الجهاز الفني والطبي قاما بدور كبير في مساعدة اللاعبين للتخلص من الإجهاد البدني بعد موسم شاق وطويل.

ونوه عبد الرحمن الحسيني بأن مباريات الزمالك دائمًا لها حسابات خاصة تتسم بالندية والقوة، ولعبنا اليوم بشخصية وروح الأهلي، وهو ما كان سببًا مباشرًا في الفوز بالبطولة التي نعتبرها هدية لجماهيرنا العظيمة.