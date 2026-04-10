قرار مفاجئ من الأهلي بشأن محمد الشناوي بعد أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن قرار الجهاز الإداري، بقيادة وليد صلاح الدين مدير الكرة، استثناء الحارس محمد الشناوي من أي عقوبات داخلية، عقب الأزمة التي شهدتها مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

كانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت إيقاف محمد الشناوي لمدة 4 مباريات، إلى جانب تغريمه 50 ألف جنيه، على خلفية اعتراضه على الحكم المساعد خلال اللقاء.

وأوضحت المصادر أن قرار الأهلي جاء في إطار دعم قائد الفريق، حيث ترى إدارة النادي أن الشناوي لم يتجاوز في حق أحد، بل توجه للحديث مع الحكم بصفته قائدًا للفريق.

وأشار مسئولو الأهلي إلى أن طريقة تعامل الحكم مع اللاعب وزملائه داخل الملعب كانت سببًا رئيسيًا في رد فعل الشناوي، والذي انتهى بطرده خلال المباراة.

ويعكس قرار الأهلي تمسكه بدعم قائده في ظل الظروف الحالية، خاصة مع أهمية دوره داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة من المنافسات.