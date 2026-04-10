تعاون مشترك.. بيراميدز يستقبل وفدا من نادي المدينة الليبي

استقبل نادي بيراميدز وفد نادي المدينة الليبي في زيارة ودية في إطار بحث سبل التعاون المستقبلي بين الناديين الشقيقين خلال الفترة المقبلة.

وكان الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز والكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة في استقبال الكابتن عبد السلام الجهاني رئيس نادي المدينة الليبي والوفد المرافق له بمقر نادي بيراميدز باستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

وضم الوفد الليبي إلى جانب رئيس النادي، نائب الرئيس محمود الوشاحي، وعضو مجلس الإدارة عبد القادر الشويرف، وعضو مجلس الإدارة فتحي الهنقاري، وعضو المجلس محمد زايد، والمدير التنفيذي محمد الغزاوي، ومستشار النادي أكرم الزوي.

وحرص الوفد على متابعة جزء من تدريبات فريق نادي بيراميدز استعدادا للقاء المصري في الدوري، ومشاهدة كؤوس ودروع وبطولات النادي، وفي نهاية الزيارة تبادل الناديان الدروع والهدايا التذكارية.