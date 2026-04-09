قبل مواجهة بيراميدز.. تحرك جديد من عماد النحاس حول مستحقات لاعبي المصري

عقد عماد النحاس، المدير الفني الجديد للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق خلال الساعات الماضية، وذلك على هامش الاستعداد لمواجهة بيراميدز المرتقبة في الدوري المصري الممتاز.

وحرص النحاس خلال الجلسة على تحفيز اللاعبين واحتواء الأجواء داخل الفريق، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام الزمالك بنتيجة 4-1، والتي تسببت في حالة من الغضب داخل النادي.

وأكد المدير الفني للاعبين أنه يعمل على حل أزمة المستحقات المالية، في ظل قرار مجلس الإدارة بخصم نسبة من عقود اللاعبين وإيقاف صرف المستحقات عقب الهزيمة الأخيرة.

وأشار النحاس إلى أن عودة الأمور المالية لطبيعتها ستكون مرتبطة بتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، لضمان المشاركة في البطولات القارية.

وشدد المدير الفني على أهمية التركيز خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا أن الفريق يمتلك القدرة على تصحيح المسار والعودة للمنافسة، بداية من مواجهة بيراميدز، التي تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق بالدوري.